Додано: Суб 09 лис, 2019 13:24

kingkongovets написав: investorkiev

я шо непонятно написал в первый раз?

советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачив

а если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь я шо непонятно написал в первый раз?советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачива если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь

Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.