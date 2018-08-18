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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:24

  kingkongovets написав:investorkiev
я шо непонятно написал в первый раз?
советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачив
а если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь

Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?

Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.

Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:36

  investorkiev написав:Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?

Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.

Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.


я разве спрашивал у тебя совета о том шо мне нужно и как мне себя вести?
так вроде это ты вечно ко мне с вопросами пристаешь
вон айрмакс видит суровый эконом? так он так и говорит - это суровый эконом
так и я - вижу шо человек несет пургу? так прямо и говорю - он несет пургу
вот ты несешь пургу в 90% случаев, можешь пойти поменять по этому поводу очередной памперс
и очень прошу - прекращай с флудом и оффтопом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:11

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.


помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все

зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору :mrgreen:

Если проблема с восприятием информации, разжую.
Я взял то, что нужно и сделал правильный ремонт. Только одну квартиру взял, которая понравилась лично мне и сделал в ней ремонт чуть лучше, чем следовало. Это не оправдалось. Более дешевое сдалось без существенных проблем, даже учитывая, что попал в несезон и большую конкуренцию из-за одновременной сдачи 5 домов.
Рентабельность аренды, если брать от текущей цены, средняя по рынку. Цена в два раза выше от того, сколько я заплатил. Совкошлак не позволил бы проехаться на этом лифте.
Сейчас реальных предложений квартир что в аренду, что на продажу в этих домах почти нет.
Вообще оригинальный пост был совсем о другом, но потом все снова уцепились за Эврику. Напомню, что пост был о росте цен на недвижимость, падении рентабельности аренды, перенасыщении рынка, увеличении налогового пресса и ориентировочных сроков, когда выходить из недвижимости.

Ваш стиль общения вызывает тошноту. Надеюсь он не отображает вашу сущность.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:36

  stm написав:
  Kostia написав:Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом

Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...

Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38

  airmax78 написав:
  stm написав:
  Kostia написав:Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом

Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...

Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.

В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и премиум??
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:00

Еще вспомнилось, почему не захотел брать вторичку.
Ее нужно найти. Чтобы найти что-то приличное нужно полжизни положить и потратить на просмотры не один день и литр бензина.
Нужно таскаться с пачками наличных по нотариусам, изучать сколько собственников и насколько чистые документы.
Отдавать задаток незнакомым людям под какую-ту бумажку и надеяться на их честность.
Нужно делать ремонт в жилом доме, что связано с демонтажем, мусором, скандальные пенсионерки, перерыв на сон детей.
Новострой меня переживет, а от совкошлака люди уже крутят носом, а что будет через 10 лет, если я решу продать? Особенно в свете гнилых коммуникаций, отсутствия счетчиков на тепло, неплательщиков и т. п.
Тут же свежий дом, со свежим ремонтом в который нужно было добавить не так много. Работы были сравнительно чистыми и быстрыми.
Все эти факторы для меня были даже важней, чем финансовая составляющая, которая для вторички тоже хуже.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:06

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...

Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.

В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и приемиум?

Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.
P.S. И что, Файна Таун или Республика - это бизнес? Или Сан Франциско?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:18

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.

В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и приемиум?

Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.

Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.
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