Додано: Суб 09 лис, 2019 13:36

investorkiev написав: Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?



Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.



я разве спрашивал у тебя совета о том шо мне нужно и как мне себя вести?

так вроде это ты вечно ко мне с вопросами пристаешь

вон айрмакс видит суровый эконом? так он так и говорит - это суровый эконом

так и я - вижу шо человек несет пургу? так прямо и говорю - он несет пургу

вот ты несешь пургу в 90% случаев, можешь пойти поменять по этому поводу очередной памперс

