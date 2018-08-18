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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:24
kingkongovets написав:investorkiev
я шо непонятно написал в первый раз?
советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачив
а если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь
Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?
Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.
Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.
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investorkiev
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:36
investorkiev написав:
Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?
Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.
Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.
я разве спрашивал у тебя совета о том шо мне нужно и как мне себя вести?
так вроде это ты вечно ко мне с вопросами пристаешь
вон айрмакс видит суровый эконом? так он так и говорит - это суровый эконом
так и я - вижу шо человек несет пургу? так прямо и говорю - он несет пургу
вот ты несешь пургу в 90% случаев, можешь пойти поменять по этому поводу очередной памперс
и очень прошу - прекращай с флудом и оффтопом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:11
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг
- пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал
, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все
зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору
Если проблема с восприятием информации, разжую.
Я взял то, что нужно и сделал правильный ремонт. Только одну квартиру взял, которая понравилась лично мне и сделал в ней ремонт чуть лучше, чем следовало. Это не оправдалось. Более дешевое сдалось без существенных проблем, даже учитывая, что попал в несезон и большую конкуренцию из-за одновременной сдачи 5 домов.
Рентабельность аренды, если брать от текущей цены, средняя по рынку. Цена в два раза выше от того, сколько я заплатил. Совкошлак не позволил бы проехаться на этом лифте.
Сейчас реальных предложений квартир что в аренду, что на продажу в этих домах почти нет.
Вообще оригинальный пост был совсем о другом, но потом все снова уцепились за Эврику. Напомню, что пост был о росте цен на недвижимость, падении рентабельности аренды, перенасыщении рынка, увеличении налогового пресса и ориентировочных сроков, когда выходить из недвижимости.
Ваш стиль общения вызывает тошноту. Надеюсь он не отображает вашу сущность.
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Vlad442
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:36
stm написав: Kostia написав:
Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом
Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...
Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?
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Kostia
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Додано: Суб 09 лис, 2019 14:38
airmax78 написав: stm написав: Kostia написав:
Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом
Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...
Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.
В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и премиум??
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Kostia
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:00
Еще вспомнилось, почему не захотел брать вторичку.
Ее нужно найти. Чтобы найти что-то приличное нужно полжизни положить и потратить на просмотры не один день и литр бензина.
Нужно таскаться с пачками наличных по нотариусам, изучать сколько собственников и насколько чистые документы.
Отдавать задаток незнакомым людям под какую-ту бумажку и надеяться на их честность.
Нужно делать ремонт в жилом доме, что связано с демонтажем, мусором, скандальные пенсионерки, перерыв на сон детей.
Новострой меня переживет, а от совкошлака люди уже крутят носом, а что будет через 10 лет, если я решу продать? Особенно в свете гнилых коммуникаций, отсутствия счетчиков на тепло, неплательщиков и т. п.
Тут же свежий дом, со свежим ремонтом в который нужно было добавить не так много. Работы были сравнительно чистыми и быстрыми.
Все эти факторы для меня были даже важней, чем финансовая составляющая, которая для вторички тоже хуже.
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Vlad442
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:06
Kostia написав: airmax78 написав: stm написав:
Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...
Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.
В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и приемиум?
Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.
P.S. И что, Файна Таун или Республика - это бизнес? Или Сан Франциско?
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airmax78
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:18
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.
В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и приемиум?
Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.
Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.
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Kostia
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:27
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
В таком случае, процентов 80 домов Киева хуже сурового эконома, да? Или вы сравниваете с бизнесом и приемиум?
Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.
Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.
Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.
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airmax78
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:34
airmax78 написав:
Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то ...
... то квадратный метр должен стоить минимум 3000$ и больше (как в других столицах), что явно не по карману 99,999% Киевлян. Более того, я уверен что все поголовно форумчане (даже самые успешные, и вы в том числе) живут в жилье, квадратный метр которого "от строителей" на момент покупки стоит МЕНЬШЕ чем 3000$. Да и на сейчас тоже меньше.
ЗЫ даже всякие ТТ, Тетрисы и прочие - хоть и красивые, но не понятно во что превратятся через 15+ лет. Ну и полное отсутствие территории (кроме 100 кв.метров на крыше), отсутствие достаточного количества паркомест - уже изначально делает их слегка ущербными.
Исключение возможно НЛ, но многие форумчане считают что там уже запредельная плотность застройки, и место не пуповое.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 09 лис, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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