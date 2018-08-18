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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22702271227222732274>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:37

  Kostia написав:Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?

Эврика уделывает только хрущевку и то только из-за гнилых коммуникаций. БПС, чешки и Эврика на одной ступени промышленного зодчества "абы быстро было"... Об оплате в новостроях Киевэнерго расскажите, они каждый 3 дом готовы отключать от энергии за неуплату. Мордор вон уже отключали, тоже красивые дома у Ашана стоят впритык...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:40

  stm написав:
  Kostia написав:Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?

Эврика уделывает только хрущевку и то только из-за гнилых коммуникаций. БПС, чешки и Эврика на одной ступени промышленного зодчества "абы быстро было"... Об оплате в новостроях Киевэнерго расскажите, они каждый 3 дом готовы отключать от энергии за неуплату. Мордор вон уже отключали, тоже красивые дома у Ашана стоят впритык...

сравнить БПСку 40+лет и Эврику??? ну не знаю..... это нужно быть слепым и без носа (не чуствовать вонь МОПов БПСки и не видеть грибка на стенках и омна от жильцов - алкашей...)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:42

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то ...

... то квадратный метр должен стоить минимум 3000$ и больше (как в других столицах), что явно не по карману 99,999% Киевлян. Более того, я уверен что все поголовно форумчане (даже самые успешные, и вы в том числе) живут в жилье, квадратный метр которого "от строителей" на момент покупки стоит МЕНЬШЕ чем 3000$. Да и на сейчас тоже меньше.

Ну совершенно это необязательно. Рыбальский КГС продавал по1000 за метр. И даже Сага его продает по1300-1400. КАН продает Юнити по 1400, ФТ и Республику - дешевле. Сага продает Сан Франциско по1000-1400. Но то, что они строят не вызывает жгучего желания собрать вещи и свалить отсюда в страну, где застройщиков типа Оркады привлекли бы к суду за "спотворення міської забудови".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:44

  investorkiev написав:
  stm написав:
  Kostia написав:Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?

Эврика уделывает только хрущевку и то только из-за гнилых коммуникаций. БПС, чешки и Эврика на одной ступени промышленного зодчества "абы быстро было"... Об оплате в новостроях Киевэнерго расскажите, они каждый 3 дом готовы отключать от энергии за неуплату. Мордор вон уже отключали, тоже красивые дома у Ашана стоят впритык...

сравнить БПСку 40+лет и Эврику??? ну не знаю..... это нужно быть слепым и без носа (не чуствовать вонь МОПов БПСки и не видеть грибка на стенках и омна от жильцов - алкашей...)

Грибок на стенах МОПов в Эврике и вонь - это вопрос времени. Небольшого. Потому что утеплитель установлен не по технологии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:47

airmax78 сто лет эта панель простоит если швы нормально загерметизировать
В 2100м не факт что половина хрущей, даже кирпичных будут в состоянии "стены, крыша есть, остальное под капиталку", да и Уррина Соломенская панель 71-78г.г. тоже будет уже в прединфарктом состоянии
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:48

  investorkiev написав:
  stm написав:
  Kostia написав:Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?

Эврика уделывает только хрущевку и то только из-за гнилых коммуникаций. БПС, чешки и Эврика на одной ступени промышленного зодчества "абы быстро было"... Об оплате в новостроях Киевэнерго расскажите, они каждый 3 дом готовы отключать от энергии за неуплату. Мордор вон уже отключали, тоже красивые дома у Ашана стоят впритык...

сравнить БПСку 40+лет и Эврику??? ну не знаю..... это нужно быть слепым и без носа (не чуствовать вонь МОПов БПСки и не видеть грибка на стенках и омна от жильцов - алкашей...)

Спецом для вас, в БПС на Позняках такой же запах как на Крушах, а когда ещё ветер с одной не безизвестной стороны, то БПС спасение ибо стоит значительно дальше ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:52

  airmax78 написав:Ну совершенно это необязательно. Рыбальский КГС продавал по1000 за метр. И даже Сага его продает по1300-1400. КАН продает Юнити по 1400, ФТ и Республику - дешевле. Сага продает Сан Франциско по1000-1400. Но то, что они строят не вызывает жгучего желания собрать вещи и свалить отсюда в страну, где застройщиков типа Оркады привлекли бы к суду за "спотворення міської забудови".


А может кто-то внятно доложить, что сейчас с Ла Маншем Укрбуда на Подоле и высоткой на бульваре Дружбы народов напротив Новуса? Насколько рисково сейчас там брать? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:58

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.

Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.

Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.

То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро.
Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:01

  stm написав:
  Kostia написав:Вы как женщина видите только внешний вид дома, по многим параметрам эврика уделывает и эконом и комфорт. Какие к ней претензии кроме того что лично вам не нравится?

Эврика уделывает только хрущевку и то только из-за гнилых коммуникаций. БПС, чешки и Эврика на одной ступени промышленного зодчества "абы быстро было"... Об оплате в новостроях Киевэнерго расскажите, они каждый 3 дом готовы отключать от энергии за неуплату. Мордор вон уже отключали, тоже красивые дома у Ашана стоят впритык...

Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Одна ступень это аирмакс написал и вы поверили или откуда такое мнение? Оплату к чему вы тут пишете?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:10

  Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?

Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Как думаете 8-12 квартир на этаже улучшают или убивают лифты и МОПы? Если централизованное отопление, то нельзя отрезать неплательщиков без крови платильщика. А в остальном рай на земле. За городом? я продвигаю уже новострой за пределами Украины скорее )))
stm
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