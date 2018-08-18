airmax78 написав:

Абсолютно верно. 80+% домов в Киеве находятся в аварийном/предаварийном состоянии и на них страшно смотреть, не то что думать о том, чтобы что-то в них купить или поселиться в них жить. На этом фоне Эврика, конечно, лучше. Но лучше она только потому что новее. Все. На этом отличия заканчиваются. Морально эти панельки устарели еще 20 лет назад. В Москве такое (и то, по-интереснее) строят на дальних подступах к МКАДу где их в самом деле никто не видит. А у нас - "в 30 минутах езды от центра". Грустно. Это ж определяет лицо города минимум лет на 50-80. А может и больше.