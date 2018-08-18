Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.
Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.
То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро. Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?
Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат. Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?
Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков...
не 3-5 лет, это же трындеж и вы сами это понимаете. Может через 20-25 лет, это да. Но это будет уже при другой жизни. Все равно что сравнивать молодого здорового парня в 25 лет и старого деда-алкоголика с цирозом печени в 60, говоря "разницы то нет".
Жить 20 лет в новом доме, без вони в подьездах и г.о.в.н.а нас.р.а.н.о.го жильцами-соседями на лестницах (это реальность большинства БПС), в утепленном доме, с счетчиками на тепло - и жить в полубомжатнике, который за следующие 20 лет вообще прийдет в негодность.... Бытие определяет сознание - не зря Ленин так говорил.
В Эврике живут успешные "белые воротнички", и костяк своих профессий - врачи, агрономы, ИТшники, менеджеры, руководители среднего звена и успешные частные предприниматели. Кто живет в БПС? Бабки-дедки, их дети-алкаши и наркоманы, неудачники, озлобленные на жизнь, понаехи из сел (они снимают самое дешевое убитое жилье вскладчину).
airmax78 написав: Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
так это ключевое.
В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс.
Долярчик написав:.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) - так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! - і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)
- але це - ще пів біди! - найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...) - це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!
- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! - ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
... то що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
baraka написав:вести от застройщиков - продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом) - спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум. Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут. В Европу поток заробитчан не падает. По памяти выехало в Европейский Союз: 2016 - 500+ тыс. 2017 - 670 тыс. 2018 - 500+ тыс.
От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав: ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
А кто и где сейчас строит клубные дома в центре Киева, достойные вильнолюдей и прокуроров?
Для вильнолюдей последние дома в центре это Аурум и Французский Квартал - выбирайте что вам больше нравится. Уже в Ричмонде вильнолюдям пришлось долго бороться за свои вильноправа. К сожалению они победили. Больше, к счастью, в центре для вильнолюдей уже ничего не строят.