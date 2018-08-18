Додано: Суб 09 лис, 2019 16:21

stm написав: Kostia написав: Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете? Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?

Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков...

не 3-5 лет, это же трындеж и вы сами это понимаете. Может через 20-25 лет, это да. Но это будет уже при другой жизни. Все равно что сравнивать молодого здорового парня в 25 лет и старого деда-алкоголика с цирозом печени в 60, говоря "разницы то нет".Жить 20 лет в новом доме, без вони в подьездах и г.о.в.н.а нас.р.а.н.о.го жильцами-соседями на лестницах (это реальность большинства БПС), в утепленном доме, с счетчиками на тепло - и жить в полубомжатнике, который за следующие 20 лет вообще прийдет в негодность.... Бытие определяет сознание - не зря Ленин так говорил.В Эврике живут успешные "белые воротнички", и костяк своих профессий - врачи, агрономы, ИТшники, менеджеры, руководители среднего звена и успешные частные предприниматели. Кто живет в БПС? Бабки-дедки, их дети-алкаши и наркоманы, неудачники, озлобленные на жизнь, понаехи из сел (они снимают самое дешевое убитое жилье вскладчину).Мой выбор среди Эврики и БПС - однозначно Эврика.