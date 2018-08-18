RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2271227222732274>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:21

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ок, то есть эврика в 1/5 лучших домов Киева. Морально устарели дома, которые еще даже не в эксплуатации, пример с Бристолем приводил, и это все ждет все дома, в т ч те, которые вы смотрите. Вам давно пора понять что в плане "модности" дома уже меняются почти с такой скоростью как машины. Поэтому обратите внимание на другие характеристики. Эврика находится в самой окраине Киева, минута езды от ККАД.

Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.

То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро.
Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?

Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
airmax78
 
Повідомлень: 32432
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:21

  stm написав:
  Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?

Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков...

не 3-5 лет, это же трындеж и вы сами это понимаете. Может через 20-25 лет, это да. Но это будет уже при другой жизни. Все равно что сравнивать молодого здорового парня в 25 лет и старого деда-алкоголика с цирозом печени в 60, говоря "разницы то нет".

Жить 20 лет в новом доме, без вони в подьездах и г.о.в.н.а нас.р.а.н.о.го жильцами-соседями на лестницах (это реальность большинства БПС), в утепленном доме, с счетчиками на тепло - и жить в полубомжатнике, который за следующие 20 лет вообще прийдет в негодность.... Бытие определяет сознание - не зря Ленин так говорил.

В Эврике живут успешные "белые воротнички", и костяк своих профессий - врачи, агрономы, ИТшники, менеджеры, руководители среднего звена и успешные частные предприниматели. Кто живет в БПС? Бабки-дедки, их дети-алкаши и наркоманы, неудачники, озлобленные на жизнь, понаехи из сел (они снимают самое дешевое убитое жилье вскладчину).

Мой выбор среди Эврики и БПС - однозначно Эврика.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:23

  airmax78 написав: Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.

так это ключевое.

В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:24

  investorkiev написав:Мой выбор среди Эврики и БПС - однозначно Эврика.

Но выбор-то у Влада был ГОРАЗДО шире.
airmax78
 
Повідомлень: 32432
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:27

  airmax78 написав: ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.


А кто и где сейчас строит клубные дома в центре Киева, достойные вильнолюдей и прокуроров? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7445
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3688 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:30

... панство пропустило - де коменти? ;)

  Долярчик написав:.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7193
З нами з: 19.10.15
Подякував: 477 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:33

  baraka написав:вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса


Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум.
Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут.
В Европу поток заробитчан не падает.
По памяти выехало в Европейский Союз:
2016 - 500+ тыс.
2017 - 670 тыс.
2018 - 500+ тыс.

От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 702
З нами з: 19.09.14
Подякував: 993 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:34

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Мой выбор среди Эврики и БПС - однозначно Эврика.

Но выбор-то у Влада был ГОРАЗДО шире.

Какой был выбор у Влада, расскажите? Который бы ему принес сопоставимую доходность?


ЗЫ: на картинках несколько МОПов в совкошлаке и один - из Аркадовского дома. Угадайте где какой.
1.
Зображення
2.
Зображення
3.
Зображення

Угадаете с одной попытки?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:37

  Libo написав:
  airmax78 написав: ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.


А кто и где сейчас строит клубные дома в центре Киева, достойные вильнолюдей и прокуроров? :roll:

Для вильнолюдей последние дома в центре это Аурум и Французский Квартал - выбирайте что вам больше нравится. Уже в Ричмонде вильнолюдям пришлось долго бороться за свои вильноправа. К сожалению они победили. Больше, к счастью, в центре для вильнолюдей уже ничего не строят.
airmax78
 
Повідомлень: 32432
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Но выбор-то у Влада был ГОРАЗДО шире.

Какой был выбор у Влада, расскажите? Который бы ему принес сопоставимую доходность?


ЗЫ: на картинках несколько МОПов в совкошлаке и один - из Аркадовского дома. Угадайте где какой.
[/url]

Угадаете с одной попытки?

Автограф, Кардинал, Кристалл-Хауз. Ну это из того, что вот прямо на поверхности лежит.
Оркадовский моп будет так выглядеть ровно до того дня, как народ пустят делать ремонты.
airmax78
 
Повідомлень: 32432
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2271227222732274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1687, 1688, 1689
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16889 2666507
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 16:53
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184769
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15783)
09.11.2019 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.