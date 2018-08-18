Vlad442 написав:

kingkongovets написав: Vlad442 написав: У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт. У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай.- пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.



помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак

не прошло и 5ти лет - дошло

и дело не только в том шо это двушка

в гетто на окраинах цена решает все



зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлакне прошло и 5ти лет - дошлои дело не только в том шо это двушкав гетто на окраинах цена решает всезы: "всегда интуитивно подозревал" - ору

Если проблема с восприятием информации, разжую.Я взял то, что нужно и сделал правильный ремонт. Только одну квартиру взял, которая понравилась лично мне и сделал в ней ремонт чуть лучше, чем следовало. Это не оправдалось. Более дешевое сдалось без существенных проблем, даже учитывая, что попал в несезон и большую конкуренцию из-за одновременной сдачи 5 домов.Рентабельность аренды, если брать от текущей цены, средняя по рынку. Цена в два раза выше от того, сколько я заплатил. Совкошлак не позволил бы проехаться на этом лифте.Сейчас реальных предложений квартир что в аренду, что на продажу в этих домах почти нет.Вообще оригинальный пост был совсем о другом, но потом все снова уцепились за Эврику. Напомню, что пост был о росте цен на недвижимость, падении рентабельности аренды, перенасыщении рынка, увеличении налогового пресса и ориентировочных сроков, когда выходить из недвижимости.Ваш стиль общения вызывает тошноту. Надеюсь он не отображает вашу сущность.