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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:47
airmax78 написав:
Оркадовский моп будет так выглядеть ровно до того дня, как народ пустят делать ремонты.
Оркадовский МОП выглядит нормально даже в домах после 5 лет эксплуатации. Это проверенный факт.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:48
мне вообще кажется что тот, кто до сих пор живет в совкошлаке - потихоньку сходит с ума.
Ну нельзя оставаться нормальным каждый день видя такой треш в подьезде, у себя на этаже и имея такое окружение соседей.
Так что Оркада - это еще и вопрос психического здоровья.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:51
Vlad442 написав: kingkongovets написав: Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг
- пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал
, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все
зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору
Если проблема с восприятием информации, разжую.
Я взял то, что нужно и сделал правильный ремонт. Только одну квартиру взял, которая понравилась лично мне и сделал в ней ремонт чуть лучше, чем следовало. Это не оправдалось. Более дешевое сдалось без существенных проблем, даже учитывая, что попал в несезон и большую конкуренцию из-за одновременной сдачи 5 домов.
Рентабельность аренды, если брать от текущей цены, средняя по рынку. Цена в два раза выше от того, сколько я заплатил. Совкошлак не позволил бы проехаться на этом лифте.
Сейчас реальных предложений квартир что в аренду, что на продажу в этих домах почти нет.
Вообще оригинальный пост был совсем о другом, но потом все снова уцепились за Эврику. Напомню, что пост был о росте цен на недвижимость, падении рентабельности аренды, перенасыщении рынка, увеличении налогового пресса и ориентировочных сроков, когда выходить из недвижимости.
Ваш стиль общения вызывает тошноту. Надеюсь он не отображает вашу сущность.
"Ваш стиль общения візиваєт тошноту!"
Влад, це ж можна написати про твою писанину, страждалець наш!
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:13
Может и можно, но никто пока не написал, а кака достал тут многих.
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Vlad442
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:18
Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:19
Vlad442 написав:
Может и можно, но никто пока не написал, а кака достал тут многих.
Стилі у ЕКЦ і Влада442 - майже однакові.
Повчально-менторські, нудні і малоінформативні.Тому вони й конфліктують.
Корисної інформації 0,фіг десятих.
В принципі, про невдалу купівлю в Евриці - мені сподобалось. Граблі були добре видні - проте треба було наступити на них!
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:20
Frant написав:
Корисної інформації 0,фіг десятих.
Пенсионер, а от тебя какая информация?
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investorkiev
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:21
asti написав:
Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!
Треба терміново купляти! Там метро проведуть скоро, буде +50% ціна.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:22
investorkiev написав: Frant написав:
Корисної інформації 0,фіг десятих.
Пенсионер, а от тебя какая информация?
1) пояснюю тупій - мені ще далеко до пенсії
2) я тут нічого не винен нікому.
3) коли стартує твоя ракета, Натаха? Я вже приготував велику теплу клізму з милом! Щоб твій політ пройшов нормально!)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 лис, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 17:22
investorkiev написав:
мне вообще кажется что тот, кто до сих пор живет в совкошлаке - потихоньку сходит с ума.
Ну нельзя оставаться нормальным каждый день видя такой треш в подьезде, у себя на этаже и имея такое окружение соседей.
Так что Оркада - это еще и вопрос психического здоровья.
Не будет там психического здоровья, потому что во дворе жителей Оркады ждет битва за парковку.
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airmax78
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