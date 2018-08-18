RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:47

  airmax78 написав:Оркадовский моп будет так выглядеть ровно до того дня, как народ пустят делать ремонты.

Оркадовский МОП выглядит нормально даже в домах после 5 лет эксплуатации. Это проверенный факт.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне вообще кажется что тот, кто до сих пор живет в совкошлаке - потихоньку сходит с ума.

Ну нельзя оставаться нормальным каждый день видя такой треш в подьезде, у себя на этаже и имея такое окружение соседей.

Так что Оркада - это еще и вопрос психического здоровья.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:51

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.


помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все

зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору :mrgreen:

Если проблема с восприятием информации, разжую.
Я взял то, что нужно и сделал правильный ремонт. Только одну квартиру взял, которая понравилась лично мне и сделал в ней ремонт чуть лучше, чем следовало. Это не оправдалось. Более дешевое сдалось без существенных проблем, даже учитывая, что попал в несезон и большую конкуренцию из-за одновременной сдачи 5 домов.
Рентабельность аренды, если брать от текущей цены, средняя по рынку. Цена в два раза выше от того, сколько я заплатил. Совкошлак не позволил бы проехаться на этом лифте.
Сейчас реальных предложений квартир что в аренду, что на продажу в этих домах почти нет.
Вообще оригинальный пост был совсем о другом, но потом все снова уцепились за Эврику. Напомню, что пост был о росте цен на недвижимость, падении рентабельности аренды, перенасыщении рынка, увеличении налогового пресса и ориентировочных сроков, когда выходить из недвижимости.

Ваш стиль общения вызывает тошноту. Надеюсь он не отображает вашу сущность.


"Ваш стиль общения візиваєт тошноту!"

Влад, це ж можна написати про твою писанину, страждалець наш!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:13

Может и можно, но никто пока не написал, а кака достал тут многих.
Vlad442
 
Повідомлень: 5755
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:18

Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:19

  Vlad442 написав:Может и можно, но никто пока не написал, а кака достал тут многих.


Стилі у ЕКЦ і Влада442 - майже однакові.

Повчально-менторські, нудні і малоінформативні.Тому вони й конфліктують.

Корисної інформації 0,фіг десятих.

В принципі, про невдалу купівлю в Евриці - мені сподобалось. Граблі були добре видні - проте треба було наступити на них!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:20

  Frant написав:Корисної інформації 0,фіг десятих.



Пенсионер, а от тебя какая информация?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:21

  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Треба терміново купляти! Там метро проведуть скоро, буде +50% ціна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:22

  investorkiev написав:
  Frant написав:Корисної інформації 0,фіг десятих.



Пенсионер, а от тебя какая информация?


1) пояснюю тупій - мені ще далеко до пенсії
2) я тут нічого не винен нікому.
3) коли стартує твоя ракета, Натаха? Я вже приготував велику теплу клізму з милом! Щоб твій політ пройшов нормально!)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 лис, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20648
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:22

  investorkiev написав:мне вообще кажется что тот, кто до сих пор живет в совкошлаке - потихоньку сходит с ума.

Ну нельзя оставаться нормальным каждый день видя такой треш в подьезде, у себя на этаже и имея такое окружение соседей.

Так что Оркада - это еще и вопрос психического здоровья.

Не будет там психического здоровья, потому что во дворе жителей Оркады ждет битва за парковку.
airmax78
 
Повідомлень: 32434
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2272227322742275>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Santehnik і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1688, 1689, 1690
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16894 2666796
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 18:20
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184769
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.