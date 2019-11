Додано: Суб 09 лис, 2019 17:56

Долярчик написав: Долярчик написав: .... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту)

- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами!

- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)



- але це - ще пів біди!

- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)

- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!





- то ж, суть така:

-

- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас! потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!



я вже не раз писав.

як казав колега:



банки охоче дають тобі кредит, коли ти можеш обійтися без нього (тобто достатньо власних коштів)



п.с.



МВА вчить, що тре оцінювати альтернативну вартість власних коштів проти залучених.

