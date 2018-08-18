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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2272227322742275

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:23

  investorkiev написав:В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс.


У меня в киевском доме все расходы на текущие ремонты берет на себя один дядя. Остальные потом скидываются сколько им говорит совесть. Но не все. В коттеджном поселке под Киевом 40% жителей вообще отказываются платить за уборку, вывоз мусора, освещение, поддержание порядка, уход за общественной территорией и т.п.
В Америке 60% + 1 голос решают, что для дома и территории надо сделать и по скольку надо скинуться. Это решение приобретает силу закона общины. Не скинулся - через полгода тебя и твои вещи вышвырнут на улицу. Злостно не выполняешь законы общины, не имеешь права в ней жить. Твой дом или квартиру продадут другому. Тебе вырученные деньги вернут. Иди ищи себе другое место для жизни.
Вот как надо. А не упрашивать кажного жлобину. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:25

  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:29

  Хомякоид написав:
  baraka написав:вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса


Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум.
Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут.
В Европу поток заробитчан не падает.
По памяти выехало в Европейский Союз:
2016 - 500+ тыс.
2017 - 670 тыс.
2018 - 500+ тыс.

От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов :D

Куплю срочно прелесть в Чабанах за Адын Фонд.
Даже хрен с ним за 10куе
доски для заколачивания панорамных окон подвезу САМ
Когда встречаемся у нотаря?
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барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:56

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!


- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?

я вже не раз писав.
як казав колега:

банки охоче дають тобі кредит, коли ти можеш обійтися без нього (тобто достатньо власних коштів)

п.с.

МВА вчить, що тре оцінювати альтернативну вартість власних коштів проти залучених.
У нас альтернативна вартість залучених коштів явно вище власних (скажімо депо під 15 реальних% а кредит вище 20%.)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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