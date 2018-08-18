|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:23
investorkiev написав:
В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс.
У меня в киевском доме все расходы на текущие ремонты берет на себя один дядя. Остальные потом скидываются сколько им говорит совесть. Но не все. В коттеджном поселке под Киевом 40% жителей вообще отказываются платить за уборку, вывоз мусора, освещение, поддержание порядка, уход за общественной территорией и т.п.
В Америке 60% + 1 голос решают, что для дома и территории надо сделать и по скольку надо скинуться. Это решение приобретает силу закона общины. Не скинулся - через полгода тебя и твои вещи вышвырнут на улицу. Злостно не выполняешь законы общины, не имеешь права в ней жить. Твой дом или квартиру продадут другому. Тебе вырученные деньги вернут. Иди ищи себе другое место для жизни.
Вот как надо. А не упрашивать кажного жлобину.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7448
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 3689 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:25
asti написав:
Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!
Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32434
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 3744 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:29
Хомякоид написав: baraka написав:
вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум.
Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут.
В Европу поток заробитчан не падает.
По памяти выехало в Европейский Союз:
2016 - 500+ тыс.
2017 - 670 тыс.
2018 - 500+ тыс.
От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов
Куплю срочно прелесть в Чабанах за Адын Фонд.
Даже хрен с ним за 10куе
доски для заколачивания панорамных окон подвезу САМ
Когда встречаемся у нотаря?
Аватар сам придумал или личный художник Кивы с Бойкой?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1512
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:56
Долярчик написав: Долярчик написав:
.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш
на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами!
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)
- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!
- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
... то що скажете, панове?
я вже не раз писав.
як казав колега:
банки охоче дають тобі кредит, коли ти можеш обійтися без нього (тобто достатньо власних коштів)
п.с.
МВА вчить, що тре оцінювати альтернативну вартість власних коштів проти залучених.
У нас альтернативна вартість залучених коштів явно вище власних (скажімо депо під 15 реальних% а кредит вище 20%.)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16664
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16894
|2666794
|
Суб 09 лис, 2019 18:20
rjkz
|
|8
|8579
|
|
|455
|184769
|
|