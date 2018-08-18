Додано: Суб 09 лис, 2019 17:23

investorkiev написав: В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс. В Дубаях и вроде в Сингапуре каждые 10 лет жители дома скидываются примерно по 10% от стоимости своих квартир на реновацию дома. Попробуйте в БПСке сбить с жильцов по 3000$-6000$ на реновацию МОПов и фасадов. Будет интересный экспириенс.

У меня в киевском доме все расходы на текущие ремонты берет на себя один дядя. Остальные потом скидываются сколько им говорит совесть. Но не все. В коттеджном поселке под Киевом 40% жителей вообще отказываются платить за уборку, вывоз мусора, освещение, поддержание порядка, уход за общественной территорией и т.п.В Америке 60% + 1 голос решают, что для дома и территории надо сделать и по скольку надо скинуться. Это решение приобретает силу закона общины. Не скинулся - через полгода тебя и твои вещи вышвырнут на улицу. Злостно не выполняешь законы общины, не имеешь права в ней жить. Твой дом или квартиру продадут другому. Тебе вырученные деньги вернут. Иди ищи себе другое место для жизни.Вот как надо. А не упрашивать кажного жлобину.