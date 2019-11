Додано: Суб 09 лис, 2019 19:11

airmax78 написав: asti написав: А что по-поводу Заречного скажете - вроде место неплохое...?? А что по-поводу Заречного скажете - вроде место неплохое...??

Чем оно неплохое? Отличное место жизни для глухонемых и людей у которых не хватает тяжелых металлов в организме. Чем оно неплохое? Отличное место жизни для глухонемых и людей у которых не хватает тяжелых металлов в организме.



примерно такое же, как и ваш возлюбленный рыбальский примерно такое же, как и ваш возлюбленный рыбальский

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.