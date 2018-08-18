airmax78 написав:

Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.