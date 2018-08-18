Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?
Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Как думаете 8-12 квартир на этаже улучшают или убивают лифты и МОПы? Если централизованное отопление, то нельзя отрезать неплательщиков без крови платильщика. А в остальном рай на земле. За городом? я продвигаю уже новострой за пределами Украины скорее )))
Откуда выводы про параллель между бпс и эврикой? В каком доме 8-12 квартир на этаже? Про плательщиков это к чему?
airmax78 написав:Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.
То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро. Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?
Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат. Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"
Kostia написав:То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро. Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?
Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат. Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"
Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.