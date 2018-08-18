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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2274227522762277>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:28

  stm написав:
  Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?

Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Как думаете 8-12 квартир на этаже улучшают или убивают лифты и МОПы? Если централизованное отопление, то нельзя отрезать неплательщиков без крови платильщика. А в остальном рай на земле. За городом? я продвигаю уже новострой за пределами Украины скорее )))

Откуда выводы про параллель между бпс и эврикой?
В каком доме 8-12 квартир на этаже?
Про плательщиков это к чему?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:36

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Если строить по современным проектам (а не по доработанным 40-летней давности), не на отыпись/из г0вна и палок/думая только о своей прибыли, то дома не устаревают. Я же приводил фото того, что сейчас строят в Нью Йорке. Это +/- то же самое, что Сага строит в Киеве. И такое наблюдается впервые за 100 лет. И оно не устареет. Потому что это изначально хорошо и современно. А то, чем застраивался Киев до 2014-2015го годов и то, чем его продолжают застраивать всякие г0внозастройщики типа Оркады - это убого. Нельзя такое строить.

То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро.
Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?

Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.

Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:47

  airmax78 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.

Сага вовремя? Если вы в отрыве от реальности на рынке, не надо пытаться давать советы
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:55

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:То, что сага строит что-то похоже на обьекты в Нью-Йорке, это говорит только о том что "модность" и устаревание недвиги по типу автомобилей это мировая тенденция. То что вы ее не видите и думаете что ваши дома не устареют никогда, проиллюстрировано многочисленными примерами. Как устарел тот же Дипломат например, это же ждет любой ваш объект и очень скоро.
Вернемся к эврике. Чем говно и палки эконома и комфорта от других застройщиков лучше?

Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.

Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"

Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:04

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Присматриваюсь к Варшавскому, что скажете?!

Кан и Сага. Столица, наверное, тоже, но мне не нравится все, что они строят после Квартета.

Сага вовремя? Если вы в отрыве от реальности на рынке, не надо пытаться давать советы

Сага строит красиво. А красота требует жертв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:11

  Kostia написав:
  stm написав:
  Kostia написав:Эврика уделывает любой говнострой за городом, которые вы тут продвигали. Мнение об одной ступени от аирмакса? Оплату к чему вы тут пишете?

Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Как думаете 8-12 квартир на этаже улучшают или убивают лифты и МОПы? Если централизованное отопление, то нельзя отрезать неплательщиков без крови платильщика. А в остальном рай на земле. За городом? я продвигаю уже новострой за пределами Украины скорее )))

Откуда выводы про параллель между бпс и эврикой?
В каком доме 8-12 квартир на этаже?
Про плательщиков это к чему?

Константин, 31 утеплённый дом по последнему слову техники с возможно одним паркингом. Ням-ням, ни в какое сравнение. Новострой имеет большую проблему. Когда семья живёт в трешке с детьми, а вокруг сверху и снизу однушки на засол, перепродажу, возможный простой новострой превращается... Ну не будем о грустном, выйдешь в моп и жизнь наладится. О неплатильщиках тоже закончим, отключение лифтов и приятная дорога на эконом-видовой этаж. Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу, улыбнуло. Италия к примеру 3 зонный счётчик 0,075€ час пик, потом 0,055€. А мы конечно за гомнострой с европейскими платежами...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:36

был недавно в гостях, в доме на Оболонской набережной, 12е (там 2 свечки рядом стоят)
этаж высокий.
Там чего-то трещины (преимущественно вертикальные) во всех комнатах.
Просто интересно - чего ? Фундамент ? Газобетон криво положили ? Это серьёзно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу,

1.73грн?
где прочитали?
ОБС?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:08

  Прохожий написав:
  stm написав:Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу,

1.73грн?
где прочитали?
ОБС?


Это ДТЭКовские хотелки. Пока что ничего не дорожает. А ДТЕК действительно пытается втюхать идею с повышением цены для населения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:09

  stm написав:
  Kostia написав:
  stm написав:Проблемы БПС = проблемам Эврики через 3-5 годков... Как думаете 8-12 квартир на этаже улучшают или убивают лифты и МОПы? Если централизованное отопление, то нельзя отрезать неплательщиков без крови платильщика. А в остальном рай на земле. За городом? я продвигаю уже новострой за пределами Украины скорее )))

Откуда выводы про параллель между бпс и эврикой?
В каком доме 8-12 квартир на этаже?
Про плательщиков это к чему?

Константин, 31 утеплённый дом по последнему слову техники с возможно одним паркингом. Ням-ням, ни в какое сравнение. Новострой имеет большую проблему. Когда семья живёт в трешке с детьми, а вокруг сверху и снизу однушки на засол, перепродажу, возможный простой новострой превращается... Ну не будем о грустном, выйдешь в моп и жизнь наладится. О неплатильщиках тоже закончим, отключение лифтов и приятная дорога на эконом-видовой этаж. Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу, улыбнуло. Италия к примеру 3 зонный счётчик 0,075€ час пик, потом 0,055€. А мы конечно за гомнострой с европейскими платежами...

Где ответ хоть на 1 вопрос?
Kostia
 
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