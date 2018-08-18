|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 21:10
zzzzzz написав:
Это ДТЭКовские хотелки
Прохожий написав: stm написав:
Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу,
1.73грн?
где прочитали?
ОБС?
. Пока что ничего не дорожает. А ДТЕК действительно пытается втюхать идею с повышением цены для населения.
и зачем разгонять волну на форуме про "90% удорожание"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11055
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 21:11
барабашов написав:artlife
Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени.
Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми.
2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.
Именно та квартира из объявления - это дом 20/8. Увы, там нету предложений по 2 тыс.
Да, и кирзовых сапог народные комиссары и, в дальнейшем, министры и президенты не носили.
Я давал ссылку на короткий рассказ о бывших жителях этого дома.
Вид - дело вкуса. Кому-то нравится старинная улица и парк за окном, кому-то - урбанистическая панорама с высоты 20-го этажа.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 21:12
airmax78 написав: Kostia написав:
Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"
Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.
Со временем ваши дома будут не модными, значит уг
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1226
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16900
|2667374
|
|
|8
|8582
|
|
|455
|184770
|
|