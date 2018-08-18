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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2274227522762277

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:10

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу,

1.73грн?
где прочитали?
ОБС?


Это ДТЭКовские хотелки. Пока что ничего не дорожает. А ДТЕК действительно пытается втюхать идею с повышением цены для населения.

и зачем разгонять волну на форуме про "90% удорожание"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:11

  барабашов написав:artlife

Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени.
Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми.
2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.


Именно та квартира из объявления - это дом 20/8. Увы, там нету предложений по 2 тыс.
Да, и кирзовых сапог народные комиссары и, в дальнейшем, министры и президенты не носили.:) Я давал ссылку на короткий рассказ о бывших жителях этого дома.
Вид - дело вкуса. Кому-то нравится старинная улица и парк за окном, кому-то - урбанистическая панорама с высоты 20-го этажа.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:12

:evil:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат.
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Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.

Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"

Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.

Со временем ваши дома будут не модными, значит уг
Kostia
 
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