Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени. Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми. 2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.
Именно та квартира из объявления - это дом 20/8. Увы, там нету предложений по 2 тыс. Да, и кирзовых сапог народные комиссары и, в дальнейшем, министры и президенты не носили. Я давал ссылку на короткий рассказ о бывших жителях этого дома. Вид - дело вкуса. Кому-то нравится старинная улица и парк за окном, кому-то - урбанистическая панорама с высоты 20-го этажа.
airmax78 написав:Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат. Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.
Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"
Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.
Долярчик написав:.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) : - так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш : на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ; - і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)
- але це - ще пів біди! - найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...) - це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!
- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! - ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
... то що скажете, панове?
я вже не раз писав. як казав колега:
банки охоче дають тобі кредит, коли ти можеш обійтися без нього (тобто достатньо власних коштів)
п.с. МВА вчить, що тре оцінювати альтернативну вартість власних коштів проти залучених. У нас альтернативна вартість залучених коштів явно вище власних (скажімо депо під 15 реальних% а кредит вище 20%.)
... в тебе теж є МВА? М - Мало В - Вчив А - Арифметику
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.
Со временем ваши дома будут не модными, значит уг
Значит вам просто больше нечего сказать. Если строить УГ - то ничего кроме УГ и не появится и не через 10-20 лет, а прямо сейчас. Если строить хорошо, то будет то, что на приведенных мной фото (самому молодому дому 13 лет).