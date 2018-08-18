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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:10

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:Кстати, прочитала недавно про 90% удорожание э/э с ценой за первые 100кватт в 0,062€ на сегодня по курсу,

1.73грн?
где прочитали?
ОБС?


Это ДТЭКовские хотелки. Пока что ничего не дорожает. А ДТЕК действительно пытается втюхать идею с повышением цены для населения.

и зачем разгонять волну на форуме про "90% удорожание"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:11

  барабашов написав:artlife

Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени.
Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми.
2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.


Именно та квартира из объявления - это дом 20/8. Увы, там нету предложений по 2 тыс.
Да, и кирзовых сапог народные комиссары и, в дальнейшем, министры и президенты не носили.:) Я давал ссылку на короткий рассказ о бывших жителях этого дома.
Вид - дело вкуса. Кому-то нравится старинная улица и парк за окном, кому-то - урбанистическая панорама с высоты 20-го этажа.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:12

:evil:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ок. Посмотрите на фотки и назовите мне устаревшие дома, которые смотрятся, например, также убого как построенный в то же время (или сильно позже) Дипломат.
Зображення
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Зображення
Зображення
Почему они не выглядят как УГ - я уже ответил. Плюс, конечно, ни во одном из этих домов за все это время не селились вильнолюди и украинские прокуроры.

Они не выглядят уг, но покажите на этих картинках хотя бы один дом который сейчас выглядит "модным"

Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.

Со временем ваши дома будут не модными, значит уг
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:31

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш : на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!


- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?

я вже не раз писав.
як казав колега:

банки охоче дають тобі кредит, коли ти можеш обійтися без нього (тобто достатньо власних коштів)

п.с.

МВА вчить, що тре оцінювати альтернативну вартість власних коштів проти залучених.
У нас альтернативна вартість залучених коштів явно вище власних (скажімо депо під 15 реальних% а кредит вище 20%.)

... в тебе теж є МВА? :shock: :mrgreen:
М - Мало
В - Вчив
А - Арифметику :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:31

  Kostia написав::evil:
  airmax78 написав:Мне не надо чтобы дом выглядел "модно", но для меня принципиально чтобы он не выглядел как УГ. В Киеве, к сожалению, 99% того, что построено до 2014-2015, по тем или иным причинам выглядит как УГ. Отсюда и моя зацикленность на домах с модными МОПами.

Со временем ваши дома будут не модными, значит уг

Значит вам просто больше нечего сказать. Если строить УГ - то ничего кроме УГ и не появится и не через 10-20 лет, а прямо сейчас. Если строить хорошо, то будет то, что на приведенных мной фото (самому молодому дому 13 лет).
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:00

  airmax78 написав:Сага строит красиво. А красота требует жертв.

ЖК Хеппи-хаус от Саги стартовали в апреле 2017 года, уже на носу 2020 - даже котлован весь не вырили, там на территории советский детский сад еще, может проблема в нем?
http://forum.domik.ua/zhk-happy-house-p ... 34013.html
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:04

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Может и можно, но никто пока не написал, а кака достал тут многих.


Стилі у кКЦ і Влада442 - майже однакові.

Повчально-менторські, нудні і малоінформативні.Тому вони й конфліктують.

Корисної інформації 0,фіг десятих.

В принципі, про невдалу купівлю в Евриці - мені сподобалось. Граблі були добре видні - проте треба було наступити на них!

Спасибо за критику. Постараюсь быть скромней. Я про ту Эврику уже и не вспоминаю - меня вытягивают говорить на эту тему. Написал несколько постов по поводу перспектив недвиги, аренды и понеслось бросание КаКашками.
По поводу нудности соглашусь. По поводу малоинформативности нет. Вываливаю сюда больше опыта и фактической информации, чем нужно. Постараюсь писать более безлично.
Про грабли тоже не согласен. Если бы не ложка дегтя с последней покупкой, сказал бы, что это самая удачная инвестиция в моей жизни. Да и этот кредит под 10% в гривне в сегодняшних реалиях не радует.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.

Окно возможностей закрылось. Первичка сейчас это лотерея. С застройщиком вы связываете судьбу на 2-5 лет, а кто из них доживет до сдачи дома не знают даже сами застройщики.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:38

  artlife написав:
  барабашов написав:artlife

Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени.
Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми.
2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.


Именно та квартира из объявления - это дом 20/8. Увы, там нету предложений по 2 тыс.
Да, и кирзовых сапог народные комиссары и, в дальнейшем, министры и президенты не носили.:) Я давал ссылку на короткий рассказ о бывших жителях этого дома.
Вид - дело вкуса. Кому-то нравится старинная улица и парк за окном, кому-то - урбанистическая панорама с высоты 20-го этажа.

Так главное не отсутствие предложения дешевле допустим 3куе, а отсутствие покупателя на сад во дворе и шикарный по сталинским временам МОП. Хотя залётный варяг может и миллион по той обьяве отвалить если у него в Вене или Риме такое три стоит.
Сейчас полно альтернатив пресловутым ведомственным сталинкам под родню Щербицкого. Я бы там лет 20ть назад по вменяемой цене конечно купил(не по цене 10ти сталинок сходного метража допустим в километре от этого места), а сейчас конечно эти пыльные раритеты некошерны. Это как Майбах или Бентли сравнить с компрессорным мерсом Шпеера или Порше за тот же миллион уе при желании на нём ежедневно передвигаться по городу причём самому за рулём.
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