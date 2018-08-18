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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:20

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сага строит красиво. А красота требует жертв.
ЖК Хеппи-хаус от Саги стартовали в апреле 2017 года, уже на носу 2020 - даже котлован весь не вырили, там на территории советский детский сад еще, может проблема в нем?
http://forum.domik.ua/zhk-happy-house-p ... 34013.html
Жаль, домик вроде ничего, правда место...
Сейчас все хотят в комплексах жить, а не среди хрущёвок и гаражей, ещё и с проспектом под боком...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21

  Vlad442 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Окно возможностей закрылось. Первичка сейчас это лотерея. С застройщиком вы связываете судьбу на 2-5 лет, а кто из них доживет до сдачи дома не знают даже сами застройщики.
Тут вы правы, столица вроде держится. Пока...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2275227622772278
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