Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:20
BIGor написав: airmax78 написав:
Сага строит красиво. А красота требует жертв.
ЖК Хеппи-хаус от Саги стартовали в апреле 2017 года, уже на носу 2020 - даже котлован весь не вырили, там на территории советский детский сад еще, может проблема в нем?
http://forum.domik.ua/zhk-happy-house-p ... 34013.html
Жаль, домик вроде ничего, правда место...
Сейчас все хотят в комплексах жить, а не среди хрущёвок и гаражей, ещё и с проспектом под боком...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
Повідомлень: 1335
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21
Vlad442 написав: asti написав:
Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Окно возможностей закрылось. Первичка сейчас это лотерея. С застройщиком вы связываете судьбу на 2-5 лет, а кто из них доживет до сдачи дома не знают даже сами застройщики.
Тут вы правы, столица вроде держится. Пока...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
Повідомлень: 1335
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16908
2668112
8
8588
455
184772