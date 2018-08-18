Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?
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Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов. Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.