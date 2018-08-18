RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2275227622772278

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:20

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сага строит красиво. А красота требует жертв.
ЖК Хеппи-хаус от Саги стартовали в апреле 2017 года, уже на носу 2020 - даже котлован весь не вырили, там на территории советский детский сад еще, может проблема в нем?
http://forum.domik.ua/zhk-happy-house-p ... 34013.html
Жаль, домик вроде ничего, правда место...
Сейчас все хотят в комплексах жить, а не среди хрущёвок и гаражей, ещё и с проспектом под боком...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:21

  Vlad442 написав:
  asti написав:Камрады, подскажите, а в Киеве вообще остались нормальные застройщики? (которые сдадут в срок!) Нужно купить однушку-двушку тысяч за 40-50.
Окно возможностей закрылось. Первичка сейчас это лотерея. С застройщиком вы связываете судьбу на 2-5 лет, а кто из них доживет до сдачи дома не знают даже сами застройщики.
Тут вы правы, столица вроде держится. Пока...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 01:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов.
Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что-то активизировались.
UTLANDIA в т.ч.



Госархстройинспекции в Киевской области провел внеплановые проверки на строительстве нескольких ЖК в Ирпене. По решению инспекторов, были остановлены подготовительные и строительные работы на трех объектах. Кроме того, в рамках надзора tще по двум ЖК инициировано документальную проверку принятых местной инспекцией решений .

https://www.zagorodna.com/ru/stati/gasi ... rpene.html
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:05

5396669
Так в ДАБИ новая метла )) Сейчас всех обилетят и продолжат строить Ирпенские гетто
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35987
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3489 раз.
Подякували: 7775 раз.
 
Профіль
35
7
2
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:15

  BIGor написав:ЖК Хеппи-хаус от Саги стартовали в апреле 2017 года, уже на носу 2020 - даже котлован весь не вырили, там на территории советский детский сад еще, может проблема в нем?
http://forum.domik.ua/zhk-happy-house-p ... 34013.html
Мда... Дело - дрянь. За год не смогли из земли выйти - это, конечно, результат!
Дай бог, чтобы к концу 23-го достроили. Ещё и цены... От 27500 за метр!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:17

А кто знает, какие застройщики близки к новой власти, кому никакие Даби и прочие инспекции не страшны?
Слышал, как раз Сага в числе приближенных...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:43

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов.
Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.

вы если хотите улетать, то сливайте все пока можете сейчас...
исходя из того, что я вижу то зеленый тупой как двери и к концу его президентства (это крайний вариант, а вообще пораньше) тут все просто накроется тазиком - у власти абсолютно тупые и некомпетентные идиоты + крайне корыстный беня.
для улета год, 2 или 3 в запасе - не больше.
и перестаньте нас сравнивать с польшей, будапештом или берлином - скорее с сараево, албанией...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 01.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2275227622772278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1690, 1691, 1692
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16913 2669524
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лис, 2019 10:36
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184773
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.