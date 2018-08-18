Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?
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Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов. Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
Госархстройинспекции в Киевской области провел внеплановые проверки на строительстве нескольких ЖК в Ирпене. По решению инспекторов, были остановлены подготовительные и строительные работы на трех объектах. Кроме того, в рамках надзора tще по двум ЖК инициировано документальную проверку принятых местной инспекцией решений .
Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов. Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
вы если хотите улетать, то сливайте все пока можете сейчас... исходя из того, что я вижу то зеленый тупой как двери и к концу его президентства (это крайний вариант, а вообще пораньше) тут все просто накроется тазиком - у власти абсолютно тупые и некомпетентные идиоты + крайне корыстный беня. для улета год, 2 или 3 в запасе - не больше. и перестаньте нас сравнивать с польшей, будапештом или берлином - скорее с сараево, албанией...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов. Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
вы если хотите улетать, то сливайте все пока можете сейчас... исходя из того, что я вижу то зеленый тупой как двери и к концу его президентства (это крайний вариант, а вообще пораньше) тут все просто накроется тазиком - у власти абсолютно тупые и некомпетентные идиоты + крайне корыстный беня. для улета год, 2 или 3 в запасе - не больше. и перестаньте нас сравнивать с польшей, будапештом или берлином - скорее с сараево, албанией...
Сейчас рано еще, ракета не взлетела. Дайте хоть стройкам позамораживаться, а этот фактор случится через год, в 2020. Уже сейчас приятно упало кол-во вводимых метров, в следущем году будет просто обвал - купить будет нечего.
Посмотрите на ТОП крупнейших по обьему метров застройщиков, у всех проблемы. 1) киевгорстрой 2) укрбуд 3) оркада 4) сага (задержки по 2 года) 5) геос - задержки по сколько?... 6) интергал - задержки сколько?...
Про мелких, типа перфектов, риелов и прочей шалупони молчу - идти к ним, это практически гарантированный влет.
Через год в это же время на первичке тупо нечего будет купить - цены конские, сроки теряются в тумане.