Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59

Флай, КРЖН испоконвечно был рынков обмена. Когда у тебя есть однушка+Х куе=двушка.

Это мы на форуме расслабились - квартиры все с нуля покупали. Это потому что был бум строительства. Он иссякает.



Высокие цены будут держаться как защита от понаехов. Такая прозрачная мембрана - сквозь нее Киев виден, но недоступен по деньгам. А вот если ты уже продал чтото (дом в Виннице/бабушкины земельные паи/трешку в Белой церкви), то тогда доложив свои накопления (а лучше - взяв ипотеку) ты уже можешь претендовать на мега-дорогое жилье в столице.



Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.