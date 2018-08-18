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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:54
investorkiev написав: jj1981ua написав: investorkiev написав:
Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов.
Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
вы если хотите улетать, то сливайте все пока можете сейчас...
исходя из того, что я вижу то зеленый тупой как двери и к концу его президентства (это крайний вариант, а вообще пораньше) тут все просто накроется тазиком - у власти абсолютно тупые и некомпетентные идиоты + крайне корыстный беня.
для улета год, 2 или 3 в запасе - не больше.
и перестаньте нас сравнивать с польшей, будапештом или берлином - скорее с сараево, албанией...
Сейчас рано еще, ракета не взлетела. Дайте хоть стройкам позамораживаться, а этот фактор случится через год, в 2020.
Уже сейчас приятно упало кол-во вводимых метров, в следущем году будет просто обвал - купить будет нечего.
Посмотрите на ТОП крупнейших по обьему метров застройщиков, у всех проблемы.
1) киевгорстрой
2) укрбуд
3) оркада
4) сага (задержки по 2 года)
5) геос - задержки по сколько?...
6) интергал - задержки сколько?...
Про мелких, типа перфектов, риелов и прочей шалупони молчу - идти к ним, это практически гарантированный влет.
Через год в это же время на первичке тупо нечего будет купить - цены конские, сроки теряются в тумане.
Натаха, проблеми через те що буратіни з баблосами закінчилися.
Щодо іпотеки, тре довгі гроші, а тут більше 200000 грн. Фонд грабування вкладів може віддати, це при курсі ПА30 7КУЕ на банку. Даже на цоколь в іпенях Ірпеня не вистачить.
Топліво скінчиться зразу після прогріва двигунів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59
Флай, КРЖН испоконвечно был рынков обмена. Когда у тебя есть однушка+Х куе=двушка.
Это мы на форуме расслабились - квартиры все с нуля покупали. Это потому что был бум строительства. Он иссякает.
Высокие цены будут держаться как защита от понаехов. Такая прозрачная мембрана - сквозь нее Киев виден, но недоступен по деньгам. А вот если ты уже продал чтото (дом в Виннице/бабушкины земельные паи/трешку в Белой церкви), то тогда доложив свои накопления (а лучше - взяв ипотеку) ты уже можешь претендовать на мега-дорогое жилье в столице.
Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.
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investorkiev
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:05
investorkiev написав:
Флай, КРЖН испоконвечно был рынков обмена. Когда у тебя есть однушка+Х куе=двушка.
Это мы на форуме расслабились - квартиры все с нуля покупали. Это потому что был бум строительства. Он иссякает.
Высокие цены будут держаться как защита от понаехов. Такая прозрачная мембрана - сквозь нее Киев виден, но недоступен по деньгам. А вот если ты уже продал чтото (дом в Виннице/бабушкины земельные паи/трешку в Белой церкви), то тогда доложив свои накопления (а лучше - взяв ипотеку) ты уже можешь претендовать на мега-дорогое жилье в столице.
Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.
Ну с паями то понятно. Хотя тут тебе не раз озвучивались цены на паи, и если они не поднимутся в десять раз, то толку не будет.
А вот кто купит дом в Виннице\трешку в Белой церкви, у будущего столичного жителя?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:09
investorkiev написав:
Флай, КРЖН испоконвечно был рынков обмена. Когда у тебя есть однушка+Х куе=двушка.
Это мы на форуме расслабились - квартиры все с нуля покупали. Это потому что был бум строительства. Он иссякает.
Высокие цены будут держаться как защита от понаехов. Такая прозрачная мембрана - сквозь нее Киев виден, но недоступен по деньгам. А вот если ты уже продал чтото (дом в Виннице/бабушкины земельные паи/трешку в Белой церкви), то тогда доложив свои накопления (а лучше - взяв ипотеку) ты уже можешь претендовать на мега-дорогое жилье в столице.
Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.
Плюсанул Флая.
Последнее топливо бесславно сгорит в топках недостроев.
А "рынок обмена-размена-т.п" явно ракету не запустит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:16
investorkiev написав:
Сейчас рано еще, ракета не взлетела. Дайте хоть стройкам позамораживаться, а этот фактор случится через год, в 2020.
Уже сейчас приятно упало кол-во вводимых метров, в следущем году будет просто обвал - купить будет нечего.
Посмотрите на ТОП крупнейших по обьему метров застройщиков, у всех проблемы.
1) киевгорстрой
2) укрбуд
3) оркада
4) сага (задержки по 2 года)
5) геос - задержки по сколько?...
6) интергал - задержки сколько?...
Про мелких, типа перфектов, риелов и прочей шалупони молчу - идти к ним, это практически гарантированный влет.
Через год в это же время на первичке тупо нечего будет купить - цены конские, сроки теряются в тумане.
ракеты не будет - покупаны уже закончились.
уже с лета мертвая тишина по покупкам на всех новостроях, сроки уже в тумане...
так что кина уже не будет - не, конечно, ценники можно и дальше переписывать, но толку то?
оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:24
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:26
в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,
в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм
мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий
имхо это будет юра №2
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 10 лис, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:29
jj1981ua написав: investorkiev написав:
Сейчас рано еще, ракета не взлетела. Дайте хоть стройкам позамораживаться, а этот фактор случится через год, в 2020.
Уже сейчас приятно упало кол-во вводимых метров, в следущем году будет просто обвал - купить будет нечего.
Посмотрите на ТОП крупнейших по обьему метров застройщиков, у всех проблемы.
1) киевгорстрой
2) укрбуд
3) оркада
4) сага (задержки по 2 года)
5) геос - задержки по сколько?...
6) интергал - задержки сколько?...
Про мелких, типа перфектов, риелов и прочей шалупони молчу - идти к ним, это практически гарантированный влет.
Через год в это же время на первичке тупо нечего будет купить - цены конские, сроки теряются в тумане.
ракеты не будет - покупаны уже закончились.
уже с лета мертвая тишина по покупкам на всех новостроях, сроки уже в тумане...
так что кина уже не будет - не, конечно, ценники можно и дальше переписывать, но толку то?
оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...
Ціни переписуються, бо треба доїти оленів, які влошилися в рострочку.
В мене таке логічне пояснення такого процесу маркетингу у ВП.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:38
jj1981ua написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов.
Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.
вы если хотите улетать, то сливайте все пока можете сейчас...
исходя из того, что я вижу то зеленый тупой как двери и к концу его президентства (это крайний вариант, а вообще пораньше) тут все просто накроется тазиком - у власти абсолютно тупые и некомпетентные идиоты + крайне корыстный беня.
для улета год, 2 или 3 в запасе - не больше.
и перестаньте нас сравнивать с польшей, будапештом или берлином - скорее с сараево, албанией...
А вы жили в Сараево и Тиране и тщательно прошерстили их рынок на предмет покупки что дало вам возможность тут давать такие выводы?
Там полно новостроев типа ТТ-РТ-Тетриса с Чикагой или они как в Стамбуле и Измире строят глинобетонные катакомбы без водопровода, канализации и с газом в балонах?
Там в центре сталинки(энверовки и титовки) по 1куевро метр с жирным ремонтом и видом на парк? Улицы забиты свежими(2018-19) иномарками и это не Логаны и Меганы, а РР, ТЛК200,кайены и прочий жир?
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