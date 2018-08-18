Додано: Нед 10 лис, 2019 13:35

Вчера прекрасный бизнес-форум.

Джек Ма с гениальным спичем, Хмельницкий с голограммной презентацией о трендах будущего, и содержание и визуализация уровня Apple!



После форума Киев в жутких пробках, правила не соблюдают, по встречке, по тротуарам едут уверенно, связи нет в принципе, у Vodafone из интернета только надпись 3-g, мессенджеры не работают, файлы не качаются.

Дороги очень плохие, мягко говоря.

Кредиты для бизнеса под 20%, при этом Мир задыхается от бесплатных денег под 3-4 % и все это называют главной проблемой и предвестником кризиса, но не в Украине.

Как работать бизнесу на таких процентах и что продавать, чтобы это окупить, непонятно!

А в Ужгороде, внимание, из-за сокращения светового дня отменили авиарейсы, потому, что нет навигационного оборудования и пилоты садят самолёты вручную!

Но на форуме обсуждается не угрожает ли нам искусственный интеллект.



Давно не был в Киеве.

Две разных страны у бизнесменов м у политиков.

Форум очень крутой.

Во всём остальном явные признаки деградации.



Но рестораны забиты людьми.

Осень прекрасна.