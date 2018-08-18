любовь только тогда чего то стоит, если подтверждена поступками (деньгами)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:11
любовь только тогда чего то стоит, если подтверждена поступками (деньгами)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:13
в чем песец? скупщики перестанут выручку заводить от урожаев? очень смешно наблюдать, как тебя хлопок корёжит. и заход иностранных денег хочется, и надо как-то обосновать, почему это очень плохо
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:22
зашел вот посмотреть цены в райцентрах, 3к с терпимым ремонтом около 20к, не хрущи, по 70квм. за такое только можно взять 1к голые стены ирпеня, если повезет не влететь на долгострой
вот например, переклеить диковатые обойки, поменять фасад на кухне, и будет вполне живое евро состояние
куда уж дешевле? киев далеко ушел, поздновато. потому что жмеринок и козятинов с такими трехами много, а баксов мало
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вчера прекрасный бизнес-форум.
Джек Ма с гениальным спичем, Хмельницкий с голограммной презентацией о трендах будущего, и содержание и визуализация уровня Apple!
После форума Киев в жутких пробках, правила не соблюдают, по встречке, по тротуарам едут уверенно, связи нет в принципе, у Vodafone из интернета только надпись 3-g, мессенджеры не работают, файлы не качаются.
Дороги очень плохие, мягко говоря.
Кредиты для бизнеса под 20%, при этом Мир задыхается от бесплатных денег под 3-4 % и все это называют главной проблемой и предвестником кризиса, но не в Украине.
Как работать бизнесу на таких процентах и что продавать, чтобы это окупить, непонятно!
А в Ужгороде, внимание, из-за сокращения светового дня отменили авиарейсы, потому, что нет навигационного оборудования и пилоты садят самолёты вручную!
Но на форуме обсуждается не угрожает ли нам искусственный интеллект.
Давно не был в Киеве.
Две разных страны у бизнесменов м у политиков.
Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.
Но рестораны забиты людьми.
Осень прекрасна.
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:38
теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:00
Тупарь, это я процитировал пост Черняка, а тебе лишь бы какахой кинуть.
Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и член комунистической партии Кетая).
ЗЫ: 1 Джек Ма= 1/3 ВВП Украины. Ничего особенного. Как думаете, через 5 лет что больше вырастет- состояние Джека Ма или ВВП Украины?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 10 лис, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:09
тоесть когда жека трындит о деградации - это не бросание какахами?
а когда тебе намекают шо по сравнению с твоим родным донецком из которого ты в свое время унесла ноги, киев это парадайз - то это тупое бросание какахами?
блд, шо у тебя в голове вообще кроме ваты?
зы: кстати так шо там роттердам, натах?
ты ж прям на говно с ним исходила - так шо с ним? почем щас уголь берем в курсе?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|