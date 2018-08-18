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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22782279228022812282>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:11

  airmax78 написав:А мне нравится человеколюбивый позитив Трибеки и теория рОкеты на старте.


любовь только тогда чего то стоит, если подтверждена поступками (деньгами)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:13

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Максим, всемирный банк приветствовал земельную реформу, ЕБРР говорит не спешить. А твоё какое мнение?

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Это будет тотальный писец для страны в перспективе 2030-2040х годов.
Но нам то время не интересно. А в ближайшем будущем это будет ядреное топливо для ракеты, на которой любой расторопный лендлорд сможет улететь из аграрной сверхдержавы.


в чем песец? скупщики перестанут выручку заводить от урожаев? очень смешно наблюдать, как тебя хлопок корёжит. и заход иностранных денег хочется, и надо как-то обосновать, почему это очень плохо :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:22

  investorkiev написав:Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.



зашел вот посмотреть цены в райцентрах, 3к с терпимым ремонтом около 20к, не хрущи, по 70квм. за такое только можно взять 1к голые стены ирпеня, если повезет не влететь на долгострой

вот например, переклеить диковатые обойки, поменять фасад на кухне, и будет вполне живое евро состояние https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 4;promoted

куда уж дешевле? киев далеко ушел, поздновато. потому что жмеринок и козятинов с такими трехами много, а баксов мало
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера прекрасный бизнес-форум.
Джек Ма с гениальным спичем, Хмельницкий с голограммной презентацией о трендах будущего, и содержание и визуализация уровня Apple!

После форума Киев в жутких пробках, правила не соблюдают, по встречке, по тротуарам едут уверенно, связи нет в принципе, у Vodafone из интернета только надпись 3-g, мессенджеры не работают, файлы не качаются.
Дороги очень плохие, мягко говоря.
Кредиты для бизнеса под 20%, при этом Мир задыхается от бесплатных денег под 3-4 % и все это называют главной проблемой и предвестником кризиса, но не в Украине.
Как работать бизнесу на таких процентах и что продавать, чтобы это окупить, непонятно!
А в Ужгороде, внимание, из-за сокращения светового дня отменили авиарейсы, потому, что нет навигационного оборудования и пилоты садят самолёты вручную!
Но на форуме обсуждается не угрожает ли нам искусственный интеллект.

Давно не был в Киеве.
Две разных страны у бизнесменов м у политиков.
Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.

Но рестораны забиты людьми.
Осень прекрасна.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:38

  investorkiev написав:Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.


теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:00

  trololo написав:
  investorkiev написав:Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.


теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках



Тупарь, это я процитировал пост Черняка, а тебе лишь бы какахой кинуть.

Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и член комунистической партии Кетая).

ЗЫ: 1 Джек Ма= 1/3 ВВП Украины. Ничего особенного. Как думаете, через 5 лет что больше вырастет- состояние Джека Ма или ВВП Украины?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 10 лис, 2019 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:09

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.


теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках



Тупарь, это я процитировал пост Черняка, а тебе лишь бы какахой кинуть.


тоесть когда жека трындит о деградации - это не бросание какахами?
а когда тебе намекают шо по сравнению с твоим родным донецком из которого ты в свое время унесла ноги, киев это парадайз - то это тупое бросание какахами?
блд, шо у тебя в голове вообще кроме ваты?

зы: кстати так шо там роттердам, натах?
ты ж прям на говно с ним исходила - так шо с ним? почем щас уголь берем в курсе?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  investorkiev написав:Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.



зашел вот посмотреть цены в райцентрах, 3к с терпимым ремонтом около 20к, не хрущи, по 70квм. за такое только можно взять 1к голые стены ирпеня, если повезет не влететь на долгострой

вот например, переклеить диковатые обойки, поменять фасад на кухне, и будет вполне живое евро состояние https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 4;promoted

куда уж дешевле? киев далеко ушел, поздновато. потому что жмеринок и козятинов с такими трехами много, а баксов мало
Будет ещё хуже. Бесплатного жилья в Украине будет полно. Ещё три года жесточайшего сокращения населения впереди.

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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КК, ротердам продолжает грабить страну, а шо я могу сделать? На выборах высказалась, меня не услышали. Учту к следущим выборам, как это и делается в нормальном мире.

А шо ты предлагаешь? С автоматом штурмовать Центрэнерго? Захватывать НКРЭЕ?


ЗЫ: деградация Киева видна невооруженным взглядом.

Много строят жилых домов и ТРЦ. На этом все. Но это обычная хаотическая застройка, как раз говорит о импотенции власти или ее невменяемости.

Город это в первую очередь инфраструктура. А она на ладан дышет, устала. Устали теплотрассы (особенно на Шота Руставели), устали мосты (недавно читал что и мост Патона устал, но можно его переименовать и все будет сразу ок). Устал общественный транспорт. Устало метро на Трою и Веник. Даже паромная переправа (а Черновецкий кажется еще и дирижабли предлагал запустить на Трою) тоже устали.

Устала ливневка, поэтому каждый дождь превращается в потоп.

Короче, общая усталость так сказать
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 10 лис, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:17

  investorkiev написав:КК, ротердам продолжает грабить страну, а шо я могу сделать? На выборах высказалась, меня не услышали. Учту к следущим выборам, как это и делается в нормальном мире.

А шо ты предлагаешь? С автоматом штурмовать Центрэнерго? Захватывать НКРЭЕ?


я предлагаю начать думать (если канешна есть чем) перед тем как шото писать
и матчасть потянуть накрайняк шоп не выглядеть совсем уж упоротой

https://rotterdamplus.lb.ua/?fbclid=IwA ... sHr_YZ0FdI
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