Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:22
kingkongovets написав: investorkiev написав:
КК, ротердам продолжает грабить страну, а шо я могу сделать? На выборах высказалась, меня не услышали. Учту к следущим выборам, как это и делается в нормальном мире.
А шо ты предлагаешь? С автоматом штурмовать Центрэнерго? Захватывать НКРЭЕ?
я предлагаю начать думать (если канешна есть чем) перед тем как шото писать
и матчасть потянуть накрайняк шоп не выглядеть совсем уж упоротой
https://rotterdamplus.lb.ua/?fbclid=IwA ... sHr_YZ0FdI
Конговец, почему Беня покупает э/э из РФ по ихним рыночным ценам в 3 раза дешевле, чем она обходится тебе по формуле Р+? Ты шо, богаче Бени? Или тебе просто нравится чуствовать Ахметкин нефритовый стержень у себя в ж...?
investorkiev
Повідомлень: 1323
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:28
Я вот думаю может в Украинку на пенсию уехать? Там новострои есть.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 20429
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:33
investorkiev написав:
Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и
член коммунистической партии Китая
).
Потому что в КНР без членства ты никто.
Vadim V
Повідомлень: 2025
З нами з: 23.05.14
Подякував: 478 раз.
Подякували: 349 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:36
Оранжевый-хит сезона написав:
Я вот думаю может в Украинку на пенсию уехать? Там новострои есть.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
я колись теж думав, хороша набережна, є рейковий транспорт до Києва, єдине що засмучує Трипільска ТЕС
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 16685
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1011 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:36
Заманивают... У меня как раз 72000 на карте есть...
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 20429
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:37
flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я вот думаю может в Украинку на пенсию уехать? Там новострои есть.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
я колись теж думав, хороша набережна, є рейковий транспорт до Києва, єдине що засмучує Трипільска ТЕС
Какой рейковый? Там что электричка ходит?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 20429
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:38
А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.
Я тоже так считаю. По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых). Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+. А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+. Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.
investorkiev
Повідомлень: 1323
З нами з: 06.03.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:40
Оранжевый-хит сезона написав: flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я вот думаю может в Украинку на пенсию уехать? Там новострои есть.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
я колись теж думав, хороша набережна, є рейковий транспорт до Києва, єдине що засмучує Трипільска ТЕС
Какой рейковый? Там что электричка ходит?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
так
https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?sid1=103&sid2=112&startPicker2=&dateR=0&lng=
6702/01 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 07:38 07:39 08:34 08:36 0:55 2019-03-31 2019-12-28
6704/03 щоденно з 2018-12-10 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 08:46 08:48 09:50 09:51 1:02 2018-12-10 2019-12-28
6706/05 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 18:17 18:19 19:02 19:03 0:43 2019-03-31 2019-12-28
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Повідомлень: 16685
З нами з: 09.03.14
Подякував: 977 раз.
Подякували: 1011 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:43
kingkongovets написав:
в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,
в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм
мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий
имхо это будет юра №2
Долярчик не визнає свої вини.
Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.
Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20655
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2137 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:45
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав: investorkiev написав:
Юрина теория родового капитала в действии. Только продав все что досталось от бабушек/родителей, можно купить квартиру в Киеве.
зашел вот посмотреть цены в райцентрах, 3к с терпимым ремонтом около 20к, не хрущи, по 70квм. за такое только можно взять 1к голые стены ирпеня, если повезет не влететь на долгострой
вот например, переклеить диковатые обойки, поменять фасад на кухне, и будет вполне живое евро состояние
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 4;promoted
куда уж дешевле? киев далеко ушел, поздновато. потому что жмеринок и козятинов с такими трехами много, а баксов мало
Будет ещё хуже. Бесплатного жилья в Украине будет полно. Ещё три года жесточайшего сокращения населения впереди.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Чому лише три роки?
Двадцять років - не бажаєте?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Повідомлень: 20655
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2137 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
16913
2669903
Нед 10 лис, 2019 10:36 UA
8
8593
455
184780