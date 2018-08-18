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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2279228022812282

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:45

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и член коммунистической партии Китая).


Потому что в КНР без членства ты никто.


Та ты шо. А я думал у нас декомунизация, а вон приехал богатейший член компартии (уверен, он там не на рядовой позиции в партии), и все бегут его слушать.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:48

  Frant написав:
  kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,
в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм
мба, хули

зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий
имхо это будет юра №2

Долярчик не визнає свої вини.
Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.
Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.

там тупі, але несамовбивці, дивляться на відгук суспільства та вплив на рейтинги
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:49

  Frant написав:
  kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,
в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм
мба, хули

зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий
имхо это будет юра №2

Долярчик не визнає свої вини.
Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.
Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.


Франт, а ты уже хрущики свои продал? Ну, которые при Шоколаднике прикупил? Чтобы сберечь капитал от ЗЕленой саранчи так сказать? Или ругая ЗЕ, прикупаешь еще пару хрущиков на денежки от сессий студентов? ;)

Кстати, это ж твой коллега в Питере зашкварился с трупом студентки? Ты тоже в костюме Наполеона по лесам бегаешь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:06

  flyman написав:https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?sid1=103&sid2=112&startPicker2=&dateR=0&lng=

6702/01 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 07:38 07:39 08:34 08:36 0:55 2019-03-31 2019-12-28

6704/03 щоденно з 2018-12-10 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 08:46 08:48 09:50 09:51 1:02 2018-12-10 2019-12-28

6706/05 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 18:17 18:19 19:02 19:03 0:43 2019-03-31 2019-12-28

Поступово всі ці електрички скасовуються. Через 5 років буде одна. Рейковий транспорт в Україні = нестабільність.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:13

  BIGor написав:
  flyman написав:https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?sid1=103&sid2=112&startPicker2=&dateR=0&lng=

6702/01 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 07:38 07:39 08:34 08:36 0:55 2019-03-31 2019-12-28

6704/03 щоденно з 2018-12-10 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 08:46 08:48 09:50 09:51 1:02 2018-12-10 2019-12-28

6706/05 щоденно з 2019-03-31 по 2019-12-28
Київ-Пас. (Північна) – Миронівка 18:17 18:19 19:02 19:03 0:43 2019-03-31 2019-12-28

Поступово всі ці електрички скасовуються. Через 5 років буде одна. Рейковий транспорт в Україні = нестабільність.

ніт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:42

  jj1981ua написав:оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...

Это ваш работодатель сказал в ответ на просьбу повысить заряплату?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

конечно по такому курсу первичку покупать глупо
Оранжевый-хит сезона
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