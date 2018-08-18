Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж..., в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий имхо это будет юра №2
Долярчик не визнає свої вини. Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор. Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.
там тупі, але несамовбивці, дивляться на відгук суспільства та вплив на рейтинги
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж..., в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий имхо это будет юра №2
Долярчик не визнає свої вини. Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор. Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.
Франт, а ты уже хрущики свои продал? Ну, которые при Шоколаднике прикупил? Чтобы сберечь капитал от ЗЕленой саранчи так сказать? Или ругая ЗЕ, прикупаешь еще пару хрущиков на денежки от сессий студентов?
Кстати, это ж твой коллега в Питере зашкварился с трупом студентки? Ты тоже в костюме Наполеона по лесам бегаешь?
kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж..., в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий имхо это будет юра №2
Долярчик не визнає свої вини. Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор. Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.
Франт, а ты уже хрущики свои продал? Ну, которые при Шоколаднике прикупил? Чтобы сберечь капитал от ЗЕленой саранчи так сказать? Или ругая ЗЕ, прикупаешь еще пару хрущиков на денежки от сессий студентов?
Кстати, это ж твой коллега в Питере зашкварился с трупом студентки? Ты тоже в костюме Наполеона по лесам бегаешь?
Прихожу к выводу, что историческая реконструкция в рашке как-то меняет сознание. Ну хорошо хоть этот не пошел Киев захватывать со своим отрядом студенток.
investorkiev написав:Вчера прекрасный бизнес-форум. Джек Ма с гениальным спичем
Якщо чесно, мені не дуже подобаються деякі бізнес-школи (MBA — master of business administration, ЕП) і я не заохочую людей навчатися бізнес-адмініструванню. Я раніше відправляв багатьох людей на курси з бізнес адміністрування і вони були набагато розумніші до того як я їх туди відправив.
investorkiev написав:Вчера прекрасный бизнес-форум. Джек Ма с гениальным спичем
Якщо чесно, мені не дуже подобаються деякі бізнес-школи (MBA — master of business administration, ЕП) і я не заохочую людей навчатися бізнес-адмініструванню. Я раніше відправляв багатьох людей на курси з бізнес адміністрування і вони були набагато розумніші до того як я їх туди відправив.