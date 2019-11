Додано: Нед 10 лис, 2019 14:48

Frant написав: kingkongovets написав: в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,

в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм

мба, хули



зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий

имхо это будет юра №2 в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизммба, хулизы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событийимхо это будет юра №2

Долярчик не визнає свої вини.

Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.

Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті. Долярчик не визнає свої вини.Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.

там тупі, але несамовбивці, дивляться на відгук суспільства та вплив на рейтинги там тупі, але несамовбивці, дивляться на відгук суспільства та вплив на рейтинги

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/