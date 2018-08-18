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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:56
UA написав: jj1981ua написав:
оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...
Это ваш работодатель сказал в ответ на просьбу повысить заряплату?
к счастью, я работаю на себя. и это мне говорят последнее время все знакомые, у которых свой бизнес - кафешка, магаз одежды, магаз техники, пр-во туалетной бумаги, и тд.
знакомые чиновники ничего плохого не говорят) ну а депутатов знакомых у меня нет)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:02
investorkiev написав:
А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.
Я тоже так считаю.
По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).
Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.
Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.
Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла
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gonchik74
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:12
gonchik74 написав: investorkiev написав:
А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.
Я тоже так считаю.
По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).
Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.
Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.
Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла
ні, дехто як бикував в совку, так і зараз веде себе як bydlo, хоча пише ніби грамотно, і топить за попильщиків бюджету Вєталя і По
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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