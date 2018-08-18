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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:56
UA написав: jj1981ua написав:
оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...
Это ваш работодатель сказал в ответ на просьбу повысить заряплату?
к счастью, я работаю на себя. и это мне говорят последнее время все знакомые, у которых свой бизнес - кафешка, магаз одежды, магаз техники, пр-во туалетной бумаги, и тд.
знакомые чиновники ничего плохого не говорят) ну а депутатов знакомых у меня нет)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:02
investorkiev написав:
А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.
Я тоже так считаю.
По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).
Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.
Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.
Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла
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gonchik74
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Додано: Нед 10 лис, 2019 17:12
gonchik74 написав: investorkiev написав:
А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.
Я тоже так считаю.
По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).
Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.
Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.
Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла
ні, дехто як бикував в совку, так і зараз веде себе як bydlo, хоча пише ніби грамотно, і топить за попильщиків бюджету Вєталя і По
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:46
барабашов написав: Хомякоид написав: baraka написав:
вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум.
Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут.
В Европу поток заробитчан не падает.
По памяти выехало в Европейский Союз:
2016 - 500+ тыс.
2017 - 670 тыс.
2018 - 500+ тыс.
От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов
Куплю срочно прелесть в Чабанах за Адын Фонд.
Даже хрен с ним за 10куе
доски для заколачивания панорамных окон подвезу САМ
Когда встречаемся у нотаря?
Аватар сам придумал или личный художник Кивы с Бойкой?
Прелесть в Чабаны-парадиз (Цитата Первого) падет только после обрыганных хрущей и БПСок Кийова.
Отдерете доски в Уриной Бпске с залой и будете там жить, бесплатно
Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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