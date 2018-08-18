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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:56

  UA написав:
  jj1981ua написав:оглянитесь вокруг - весь бизнес в ж...

Это ваш работодатель сказал в ответ на просьбу повысить заряплату?

к счастью, я работаю на себя. и это мне говорят последнее время все знакомые, у которых свой бизнес - кафешка, магаз одежды, магаз техники, пр-во туалетной бумаги, и тд.
знакомые чиновники ничего плохого не говорят) ну а депутатов знакомых у меня нет)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:02

  investorkiev написав:А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.

Я тоже так считаю.

По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).

Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.

Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.

Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла :mrgreen:
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:12

  gonchik74 написав:
  investorkiev написав:А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.

Я тоже так считаю.

По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).

Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.
А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.

Все. Больше разницы нет, но тебе лишь бы поспорить и пооскорблять людей.

Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла :mrgreen:

ні, дехто як бикував в совку, так і зараз веде себе як bydlo, хоча пише ніби грамотно, і топить за попильщиків бюджету Вєталя і По
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:46

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса


Тоже заметил, на форумах эконом - новостроек возле метро два три человека пишут, если раньше 10-20 человек минимум.
Кажеться приходит насыщение рынка про что тут так много пишут.
В Европу поток заробитчан не падает.
По памяти выехало в Европейский Союз:
2016 - 500+ тыс.
2017 - 670 тыс.
2018 - 500+ тыс.

От скоро начнем смеяться с многопенисных лендлордов :D

Куплю срочно прелесть в Чабанах за Адын Фонд.
Даже хрен с ним за 10куе
доски для заколачивания панорамных окон подвезу САМ
Когда встречаемся у нотаря?
Аватар сам придумал или личный художник Кивы с Бойкой?


Прелесть в Чабаны-парадиз (Цитата Первого) падет только после обрыганных хрущей и БПСок Кийова.
Отдерете доски в Уриной Бпске с залой и будете там жить, бесплатно :D
Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:23

  Хомякоид написав:Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.

Та вы шо ? И какого бункера вылезли ? :)
да хоть 100 дел. В 15 делах проходит только как свидетель.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  Хомякоид написав:Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.

Та вы шо ? И какого бункера вылезли ? :)
да хоть 100 дел. В 15 делах проходит только как свидетель.
Вы то откуда знаете?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужно составить карту какие районные центры выживут.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
pesikot написав:Та вы шо ? И какого бункера вылезли ? :)
да хоть 100 дел. В 15 делах проходит только как свидетель.

Вы то откуда знаете?

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Уня, прекращай сливу заливать :)
Порошенко не предъявлено ни одного подозрения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:59

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.

Та вы шо ? И какого бункера вылезли ? :)
да хоть 100 дел. В 15 делах проходит только как свидетель.

по моємц, у ІВК більше справ і в більш серйзніших демократіях, Фірташ уже загорає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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