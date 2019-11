Додано: Нед 10 лис, 2019 17:12

gonchik74 написав: investorkiev написав: А вообще, Конговец, вот ты считаешь что в Украине многое идет не правильно. Ругаешь власть, рассказываешь что это все плохо кончится.



Я тоже так считаю.



По сути между нами разница - что ты доволен стекляным мостом, а я не доволен остальными мостами (и отсутствием строительства новых).



Сам говоришь как дорого для нежилых отопление например, что ты его отрезал. Но наслаждаешься Р+.

А я считаю что неоправдано дорого и отопление, и Р+.



Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла Разница между вами в том, что КК своими "шо" стебётся, а тебя в школе писать грамотно не научили. Стекляным, не правильно, дышет, неоправдано... с***, кровь из глаз. Деградация Киева, как ты выше писАла

ні, дехто як бикував в совку, так і зараз веде себе як bydlo, хоча пише ніби грамотно, і топить за попильщиків бюджету Вєталя і По ні, дехто як бикував в совку, так і зараз веде себе як bydlo, хоча пише ніби грамотно, і топить за попильщиків бюджету Вєталя і По

