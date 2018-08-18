RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Герою моей аватарки после НГ будет не сладко (снятие неприкосновенности). Говорят около 15 криминальных дел ужо.

Та вы шо ? И какого бункера вылезли ? :)
да хоть 100 дел. В 15 делах проходит только как свидетель.

по моємц, у ІВК більше справ і в більш серйзніших демократіях, Фірташ уже загорає.
Вы про Коломойского или про Кононенко?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20435
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Потому что неприкосновенность не снята... Хотя кому я рассказываю... Одноклеточный
.....

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Уня, прекращай бухать :)
Дубневичу объявили подозрение и Рада дала разрешение на привлечение к ответственности.
И не хами :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3370
З нами з: 31.08.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:51

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:Форум очень крутой.
Во всём остальном явные признаки деградации.


теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках



Тупарь, это я процитировал пост Черняка, а тебе лишь бы какахой кинуть.

Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и член комунистической партии Кетая).

ЗЫ: 1 Джек Ма= 1/3 ВВП Украины. Ничего особенного. Как думаете, через 5 лет что больше вырастет- состояние Джека Ма или ВВП Украины?


Ватка, Джек Ма сказал, кстати,что от МБА тупеют. Спорить не будешь?

А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов? Смотрел его общение с Маском, видно что он по уровню сильно ниже. Не ахметка с беней, но и не Маск, не Гейтс и даже не Цукер. Кроме хуллиардов и приплюснутой физиономии, ничем не примечательный.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1990 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ма оказался в нужном месте в нужное время. Идея уже существовала и работала в Штатах несколько лет как. Сайт алибабы еще 5 лет назад вызывал желание поскорее его закрыть. Честно говоря и сейчас аппликуха не сказать чтобы достигла совершенства (это у конторы, которая стоит охулиард баксов).
airmax78
 
Повідомлень: 32442
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати завтра распродажа на Али

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20435
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:23

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж...,
в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм
мба, хули

зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий
имхо это будет юра №2

Долярчик не визнає свої вини.
Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор.
Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.


Франт, а ты уже хрущики свои продал? Ну, которые при Шоколаднике прикупил? Чтобы сберечь капитал от ЗЕленой саранчи так сказать? Или ругая ЗЕ, прикупаешь еще пару хрущиков на денежки от сессий студентов? ;)

Кстати, это ж твой коллега в Питере зашкварился с трупом студентки? Ты тоже в костюме Наполеона по лесам бегаешь?

Маячня якась)))
Тупенька, ще раз повторюю: я жодного дня не працював викладачем ВУЗу!

Клізма з теплим приємним мильним розчином - чекає тебе!
Полетиш, як ракета, на реактивній тязі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20659
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати завтра распродажа на Али

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Одно название.
airmax78
 
Повідомлень: 32442
З нами з: 25.10.12
Подякував: 827 раз.
Подякували: 3744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:43

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати завтра распродажа на Али

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Одно название.

а коньячек клопами не тхнЭ?..))
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:45

  UA написав:
  investorkiev написав:Вчера прекрасный бизнес-форум.
Джек Ма с гениальным спичем

Якщо чесно, мені не дуже подобаються деякі бізнес-школи (MBA — master of business administration, ЕП) і я не заохочую людей навчатися бізнес-адмініструванню. Я раніше відправляв багатьох людей на курси з бізнес адміністрування і вони були набагато розумніші до того як я їх туди відправив.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/653520/

ПС Натаха признайся, до МВА ты была молодой красивой блондинкой с 5 размером, а не мужиком в скафандре как сейчас :mrgreen:

Безпенісовим мужиком)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20659
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:47

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати завтра распродажа на Али

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Одно название.

почему? я покупаю три пары кроссовок Bona, получается 2000 грн за три пары. Качество очень хорошее. Светодиодки на машины, фитнес баслет сяоми, 100 батареек, 100 презервативов, 20 пар носков и т.д.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20435
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2282228322842285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: plugatyrev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1690, 1691, 1692
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16914 2670448
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лис, 2019 19:50
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8597
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184826
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8959)
10.11.2019 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.