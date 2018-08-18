Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Форум очень крутой. Во всём остальном явные признаки деградации.
теперь ждем отчет с бизнес форума в донецке. а джек ма ничем особо не примечательный, и особо умных мыслей от него ни разу не слышал. этакий билл гейтс на минималках
Тупарь, это я процитировал пост Черняка, а тебе лишь бы какахой кинуть.
Особенно понравилось мнение мега-бизнесмена и воротилы трололо о некчемном кетайце Джеке Ма (он еще и член комунистической партии Кетая).
ЗЫ: 1 Джек Ма= 1/3 ВВП Украины. Ничего особенного. Как думаете, через 5 лет что больше вырастет- состояние Джека Ма или ВВП Украины?
Ватка, Джек Ма сказал, кстати,что от МБА тупеют. Спорить не будешь?
А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов? Смотрел его общение с Маском, видно что он по уровню сильно ниже. Не ахметка с беней, но и не Маск, не Гейтс и даже не Цукер. Кроме хуллиардов и приплюснутой физиономии, ничем не примечательный.
Ма оказался в нужном месте в нужное время. Идея уже существовала и работала в Штатах несколько лет как. Сайт алибабы еще 5 лет назад вызывал желание поскорее его закрыть. Честно говоря и сейчас аппликуха не сказать чтобы достигла совершенства (это у конторы, которая стоит охулиард баксов).
kingkongovets написав:в кине про голобородька тот смело посылает мвф в ж..., в жизни мвф туда же УЖЕ послал украину из-за колымы, который живьем отжатое бабло естественно не отдаст, а натаха все еще бредит о ракетах, рассуждает о до сих пор не зафиксированной наживе и пристает ко всем с прогнозами, причем при этом у нее жутко подгорает от намеков на идиотизм мба, хули
зы: не в состоянии ломать глаза и мозг читая долярчика, но все же интересно будет посмотреть на него в свете надвигающихся событий имхо это будет юра №2
Долярчик не визнає свої вини. Він взагалі не розуміє, що відбувається навколо. Хлоп закінчив 8 класів сільської школи + коридор. Питання в тому, що такі долярчики , зеренські та інші зебіли - можуть проіпати державу. Внаслідок своєї тупості і короткозорісті.
Франт, а ты уже хрущики свои продал? Ну, которые при Шоколаднике прикупил? Чтобы сберечь капитал от ЗЕленой саранчи так сказать? Или ругая ЗЕ, прикупаешь еще пару хрущиков на денежки от сессий студентов?
Кстати, это ж твой коллега в Питере зашкварился с трупом студентки? Ты тоже в костюме Наполеона по лесам бегаешь?
Маячня якась))) Тупенька, ще раз повторюю: я жодного дня не працював викладачем ВУЗу!
Клізма з теплим приємним мильним розчином - чекає тебе! Полетиш, як ракета, на реактивній тязі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Вчера прекрасный бизнес-форум. Джек Ма с гениальным спичем
Якщо чесно, мені не дуже подобаються деякі бізнес-школи (MBA — master of business administration, ЕП) і я не заохочую людей навчатися бізнес-адмініструванню. Я раніше відправляв багатьох людей на курси з бізнес адміністрування і вони були набагато розумніші до того як я їх туди відправив.