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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22832284228522862287>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:00

  trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.

Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.

Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.

Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:00

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати завтра распродажа на Али

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Одно название.

а коньячек клопами не тхнЭ?..))

Той, що Натаха-ТрайБека- investorkiev - проспорила і не віддала? Наша клізмована МВА-ракетчиця?))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати вот ресурс показывает, что средняя задержка по Киеву всего 7 месяцев, при том что задерживают все
https://ktostroit.com.ua/

Интересно посмотреть в динамике по годам, есть ли рост задержки в 2019

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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:05

  airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время. Идея уже существовала и работала в Штатах несколько лет как. Сайт алибабы еще 5 лет назад вызывал желание поскорее его закрыть. Честно говоря и сейчас аппликуха не сказать чтобы достигла совершенства (это у конторы, которая стоит охулиард баксов).


Разговор двух одесских евреев:
-и за шо этому Элтону Джону такие бабки за концерт платят? Ну фигня фигней же!
-а ты шо, был на его концерте?
-нет, мне Изя по телефону напел
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:05

Тупа?

  investorkiev написав:
  trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.

Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.

Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.

Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.


Натахо, тобі пояснили: китаєць Ма трапив в потрібний час в потрібне місце.

І нічого геніального він не зробив.

Це не Імануїл Кант, не Авіценна, не Омар Хайям, не Ілон Маск (кадри приземлення багаторазової ракети - бачила??), не Вернер фон Браун.

Якщо тисяча стрільців на полігоні будуть стріляти з гвинтівки Мосіна в поштову марку на відстані 1 км, то хтось попаде точно в її середину.
Але це не означає, що він снайпер.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 10 лис, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мл@, на ветке одни миллиардеры.

Подумаешь, какой то смешной кетаец, он же бабло не в наследство получил, не приватизировал облэнерго, не копал бурштын, не крышевал таможню, не продавал гре.ба.ные высотомеры в оборонпром. Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее. Прямо как таксисты, которые лучше всех умеют управлять страной.

Про тебя Франт есть анекдот:

Подходит сын к отцу и спрашивает:
-Папа, что такое реально, а что такое потенциально и какая между ними разница?
Папа отвечает:
-Вот сейчас мама на кухне. Пойди спроси у неё, переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через пару минут сын возвращается.
-Мама сказала, что переспит.
-Сестра сейчас делает уроки. Пойди спроси и у неё: переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через 10 минут сын возвращается:
-Сестра сказала, что переспит.
-А теперь пойди на улицу, там где все пенсионеры сидят и спроси у дедушки, переспит ли он с мужиком за миллион долларов.
Через пол часа возвращается сын:
-И дедушка сказал, что переспит.
Отец в ответ:
-Вот смотри сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и с одним старым пидо*@сом..!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:13

  investorkiev написав:
  trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.

Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.

Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.

Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.


чушка ты ватная, ну он отличный менеджер, хорошо заработал, кто спорит. но это не делает его мессией, а его слова не стают мудрее от ноликов на счету. что он там рассказывал? про ИИ, о котором без дупля? или как управлять 35 тыс сотрудников? или просто банальности толкал. я ж говорю, ты течешь от ноликов на его счету, а не от его мыслей.

зы и про выручку мою смешно читать, тебе то откуда знать? если я ее выложу, ты удавишься от зависти. таскай свои кравчучки в пробках на арендные конурки, с епиковским барахлишком, и не строй из себя бизнес-гуру.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 10 лис, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:15

  investorkiev написав:
  trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.

Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.

Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.

Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.

Суть бизнеса Алибабы это обход таможенных пошлин, а не то что ты подумала.
Фирма заказывает в Китае контейнер презервативов - платит украинской таможне.
Уну заказывает 100 презервативов - украинская таможня получает болт с левой резьбой.
В случаи изменений национальных таможенных правил в РФ, ЕС и той же Украине - Али просто сложится.
Пс НДС тоже не платится :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Нед 10 лис, 2019 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:17

Frant там вискарь был, если память не изменяет
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:17

  investorkiev написав: Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее.


я ни разу не говорил, что он глупый или что я умнее его. он просто хороший и удачливый менеджер. не визионер и не инжерер, как маск, не филантроп, как гейтс, не крутой аналитик, как баффет. раз ты ходило послушать, то поведай нам умную небанальщину от Ма. отсыпь умностей. а то кроме ватных штампов у тебя "своих" мыслей то и нет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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