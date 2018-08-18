Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время. Идея уже существовала и работала в Штатах несколько лет как. Сайт алибабы еще 5 лет назад вызывал желание поскорее его закрыть. Честно говоря и сейчас аппликуха не сказать чтобы достигла совершенства (это у конторы, которая стоит охулиард баксов).
Разговор двух одесских евреев: -и за шо этому Элтону Джону такие бабки за концерт платят? Ну фигня фигней же! -а ты шо, был на его концерте? -нет, мне Изя по телефону напел
Подумаешь, какой то смешной кетаец, он же бабло не в наследство получил, не приватизировал облэнерго, не копал бурштын, не крышевал таможню, не продавал гре.ба.ные высотомеры в оборонпром. Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее. Прямо как таксисты, которые лучше всех умеют управлять страной.
Про тебя Франт есть анекдот:
Подходит сын к отцу и спрашивает: -Папа, что такое реально, а что такое потенциально и какая между ними разница? Папа отвечает: -Вот сейчас мама на кухне. Пойди спроси у неё, переспит ли она с кем угодно за миллион долларов. Через пару минут сын возвращается. -Мама сказала, что переспит. -Сестра сейчас делает уроки. Пойди спроси и у неё: переспит ли она с кем угодно за миллион долларов. Через 10 минут сын возвращается: -Сестра сказала, что переспит. -А теперь пойди на улицу, там где все пенсионеры сидят и спроси у дедушки, переспит ли он с мужиком за миллион долларов. Через пол часа возвращается сын: -И дедушка сказал, что переспит. Отец в ответ: -Вот смотри сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и с одним старым пидо*@сом..!
trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.
Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.
Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.
Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.
чушка ты ватная, ну он отличный менеджер, хорошо заработал, кто спорит. но это не делает его мессией, а его слова не стают мудрее от ноликов на счету. что он там рассказывал? про ИИ, о котором без дупля? или как управлять 35 тыс сотрудников? или просто банальности толкал. я ж говорю, ты течешь от ноликов на его счету, а не от его мыслей.
зы и про выручку мою смешно читать, тебе то откуда знать? если я ее выложу, ты удавишься от зависти. таскай свои кравчучки в пробках на арендные конурки, с епиковским барахлишком, и не строй из себя бизнес-гуру.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 10 лис, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:А вообще, что такого сделал ма? Вовремя слепил пару кривых сайтов и поднял кучу миллиардов?.
Га га га. Ну это даже не смешно. Тупеньке, ну так иди сделай кривой сайт и получи 38,000,000,000$.
Организуй работу 35000 сотрудников, организуй логистику по всему миру, выведи свой кривой сайтик на IPO. И тоже будешь в 50 лет ездить по конференциям и светить своей кривой физиономией.
Просто смешно читать от торговца всякой хе.ро.тенью на тех же онлайн площадках с выручкой 3000$ в месяц нападки на создателя одной из самых крупных площадок с выручкой 30,000,000,000$ в ДЕНЬ.
Суть бизнеса Алибабы это обход таможенных пошлин, а не то что ты подумала. Фирма заказывает в Китае контейнер презервативов - платит украинской таможне. Уну заказывает 100 презервативов - украинская таможня получает болт с левой резьбой. В случаи изменений национальных таможенных правил в РФ, ЕС и той же Украине - Али просто сложится. Пс НДС тоже не платится
Востаннє редагувалось UA в Нед 10 лис, 2019 22:17, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав: Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее.
я ни разу не говорил, что он глупый или что я умнее его. он просто хороший и удачливый менеджер. не визионер и не инжерер, как маск, не филантроп, как гейтс, не крутой аналитик, как баффет. раз ты ходило послушать, то поведай нам умную небанальщину от Ма. отсыпь умностей. а то кроме ватных штампов у тебя "своих" мыслей то и нет