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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2284228522862287>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:29

Ракета напустила газів, але не злетіла! Фальшстарт!

  trololo написав:чушка ты ватная

Ха-ха!
Ця чушка написала мені приватне повідомлення!
Натаха - заспокойся, я не спілкуюсь з ватніками, і тим більше, з ватнічками.
До речі, якщо у ватніків хоч інколи з,являються натяки на розум, то ватнічки - вони тупі, як пробка.
Ar revoire!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:32

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время. Идея уже существовала и работала в Штатах несколько лет как. Сайт алибабы еще 5 лет назад вызывал желание поскорее его закрыть. Честно говоря и сейчас аппликуха не сказать чтобы достигла совершенства (это у конторы, которая стоит охулиард баксов).


Разговор двух одесских евреев:
-и за шо этому Элтону Джону такие бабки за концерт платят? Ну фигня фигней же!
-а ты шо, был на его концерте?
-нет, мне Изя по телефону напел

Да ну ладно. Я пользователь ebay с 2001 (ПЦ конечно) года. И когда появился Алиэкспресс (или как он тогда назывался Алибаба) я тоже время от времени на него заходил. В первые годы это вообще была какая-то мрачнейшая помойка. Но экономика Китая и уровень китайских производителей рос и в итоге имеем то, что имеем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39

airmax78

мне трибека напоминает такого солидного бизнесмена, на джипе, на запястье омега, на шмотках двухцветный флажок, он даже может обсуждать комплаенс, международные инвестиции, МБА и экономические тренды. но на важных переговорах, он, не имея мочи терпеть, отлучается в туалет, чтобы сыграть на расписных ложках и пролистать откаментить новость на раше тудей про рагулей и бендеровцев.

зы. потому все его "анализы и прогнозы" - это, простите, вторичное сырье. собственно, что и доказал наш спор про долар па30 до конца 2017 (или 18?). а то, что он, как типичный донецкий, не только плохой аналитик, но и плохой человек, доказала история с вискариком.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Натахо, тобі пояснили: китаєць Ма трапив в потрібний час в потрібне місце.

І нічого геніального він не зробив.

Меня всегда удивляют такие посты. Оказаться в нужный час в нужном месте, это ли не гениальность? Он же не стоял на остановке и ждал трамвая? Он всю жизнь готовился, получал образование, обзаводился опытом, связями, потом увидел идею и целеустремленно положил жизнь, чтобы воплотить ее в реальность. Идея приходила в голову многим, но он смог реализовать ее лучше всех.
Поп-звезда зачастую тоже не отличается хорошим голосом или особыми умениями. Просто в начале карьеры попадает в нужное место в нужное время. Потом одни становятся классиками, других помнят, в лучшем случае, по одной песне.
Маск, Гейтс, Цукерберг тоже оказались в нужном месте в нужное время. Если бы не они, этот запрос общества реализовал бы кто-то другой.
Про вас в свое время тоже говорили недостаточно шустрые сперматозоиды-неудачники "ему просто повезло, он оказался в нужное время в нужном месте".
  trololo написав:ну он отличный менеджер, хорошо заработал, кто спорит. но это не делает его мессией, а его слова не стают мудрее от ноликов на счету. что он там рассказывал?

Соглашусь. Апогеем этой тенденции - заглядывать в рот людям, добившимся успеха, и считать их универсальными экспертами во всех областях, является использование спортсменов-артистов в рекламе политических партий. Помните, как использовали Шевченко? Футболист, который явно не блещет умом, образованием, кругозором, но люди считали, что если он чего-то смог добиться, он что-то знает и с его мнением стоит считаться.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не согласен с такой жесткой оценкой Трибеки. Он очень позитивный и остроумный. Да, коллаборционист и украинофоб. Морально разложился. Но он не виноват - это среда такая. Без него здесь скучно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:54

  airmax78 написав:Я не согласен с такой жесткой оценкой Трибеки. Он очень позитивный и остроумный. Да, коллаборционист и украинофоб. Морально разложился. Но он не виноват - это среда такая. Без него здесь скучно.

Тут среда ещё очень достойная. Ты на улицу выйди.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Я не согласен с такой жесткой оценкой Трибеки. Он очень позитивный и остроумный. Да, коллаборционист и украинофоб. Морально разложился. Но он не виноват - это среда такая. Без него здесь скучно.

Тут среда ещё очень достойная. Ты на улицу выйди.

Здесь, можно сказать, сливки общества собрались. Я другую среду имел в виду - ту, в которой Трибеке пришлось работать, тяжелым трудом зарабатывая на стояк круш.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:10

Про у людей денег нет.

В ценах на недвижимость играет не последнюю роль психологический фактор. Когда стагнация, никому ничего не нужно. Пара лет стабильной гривны и доллар никому не нужен, все смотрят только на гривнедепо. Потом скачок и олени бегут по обменкам.
Вспомним 06-08. Рост цен, завтра будет дороже, спеши-торопись. Люди выгребали последнее, оформляли кредит и бежали покупать, пока не подорожало. Сейчас люди живут стереотипами 14-ого - нет ничего лучше кеша. Цены откровенно занижены относительно доходов. Когда сработает триггер, они могут одним скачком прийти к справедливом уровню. "Все побежали, и я побежал". Шансы, что все пройдет согласно теории Трибеки и его придется объявить пророком, очень велики.
Маленький факт, что у людей есть деньги.
https://atn.ua/obshchestvo/harkovskiy-p ... ach-griven
В Харькове мошенники обманули 81-летнего пенсионера, выманив у него крупную сумму денег.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина передал незнакомому мужчине 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» его дочери.

Пенсионер рассказал, что 8 ноября около 20:30 на городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги.

Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства деньги.


PS Пожилым людям лучше обладать лишней недвижимостью, чем наличными.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:11

данные опроса компании Research & Branding Group показали, что в настоящее время более трети жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день".

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

https://zn.ua/ECONOMICS/bolshe-treti-zhiteley-ukrainy-ne-imeyut-sredstv-pripasennyh-na-chernyy-den-335038_.html

Около 5% потребителей города Киева имеют значительную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Это 50 тысяч лицевых счетов. В Киеве около 5% жителей имеют значительные долги за коммуналку Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщили в Киевской городской государственной администрации. По словам генерального директора коммунального концерна Центр коммунального сервиса Андрея Щербины, по некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен и люди отказываются реструктуризовать суммы долга, - пояснил он, добавив, что сегодня уровень расчета за ЖКХ достигает 80%. Наиболее добросовестно оплачивают коммунальные платежи пенсионеры и льготники. Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.
https://ura-inform.com/ru/capital/2019/11/10/v-kieve-okolo-5-zhitelej-imejut-znachitelnye-dolgi-za-kommunalku
потенциальные продавцы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:17

  Serg-ik написав:
Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

https://zn.ua/ECONOMICS/bolshe-treti-zhiteley-ukrainy-ne-imeyut-sredstv-pripasennyh-na-chernyy-den-335038_.html

Если у меня накоплений 1000 долларов, а живу минимум на 250 в месяц, я уверено отвечу в этом опросе, что на 4.
Если у человека заводы-параходы, инвестиции распиханы в разные места так, что даже трудно посчитать их сегодняшнюю капитализацию, расходы могут гулять от 250 до 2500 в месяц, то он ответит ХЗ. Данные опроса говорят о том, что 17% людей это потенциальные игроки РН.
Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.

Это не бедные, это умные и отмороженные. Если станет вопрос ребром, деньги сразу найдутся. А сейчас зачем платить, если это экономически не выгодно?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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