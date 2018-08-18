Ха-ха!
Ця чушка написала мені приватне повідомлення!
Натаха - заспокойся, я не спілкуюсь з ватніками, і тим більше, з ватнічками.
До речі, якщо у ватніків хоч інколи з,являються натяки на розум, то ватнічки - вони тупі, як пробка.
Ar revoire!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:29
Ракета напустила газів, але не злетіла! Фальшстарт!
Ха-ха!
Ця чушка написала мені приватне повідомлення!
Натаха - заспокойся, я не спілкуюсь з ватніками, і тим більше, з ватнічками.
До речі, якщо у ватніків хоч інколи з,являються натяки на розум, то ватнічки - вони тупі, як пробка.
Ar revoire!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:32
Да ну ладно. Я пользователь ebay с 2001 (ПЦ конечно) года. И когда появился Алиэкспресс (или как он тогда назывался Алибаба) я тоже время от времени на него заходил. В первые годы это вообще была какая-то мрачнейшая помойка. Но экономика Китая и уровень китайских производителей рос и в итоге имеем то, что имеем.
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39
airmax78
мне трибека напоминает такого солидного бизнесмена, на джипе, на запястье омега, на шмотках двухцветный флажок, он даже может обсуждать комплаенс, международные инвестиции, МБА и экономические тренды. но на важных переговорах, он, не имея мочи терпеть, отлучается в туалет, чтобы сыграть на расписных ложках и пролистать откаментить новость на раше тудей про рагулей и бендеровцев.
зы. потому все его "анализы и прогнозы" - это, простите, вторичное сырье. собственно, что и доказал наш спор про долар па30 до конца 2017 (или 18?). а то, что он, как типичный донецкий, не только плохой аналитик, но и плохой человек, доказала история с вискариком.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Меня всегда удивляют такие посты. Оказаться в нужный час в нужном месте, это ли не гениальность? Он же не стоял на остановке и ждал трамвая? Он всю жизнь готовился, получал образование, обзаводился опытом, связями, потом увидел идею и целеустремленно положил жизнь, чтобы воплотить ее в реальность. Идея приходила в голову многим, но он смог реализовать ее лучше всех.
Поп-звезда зачастую тоже не отличается хорошим голосом или особыми умениями. Просто в начале карьеры попадает в нужное место в нужное время. Потом одни становятся классиками, других помнят, в лучшем случае, по одной песне.
Маск, Гейтс, Цукерберг тоже оказались в нужном месте в нужное время. Если бы не они, этот запрос общества реализовал бы кто-то другой.
Про вас в свое время тоже говорили недостаточно шустрые сперматозоиды-неудачники "ему просто повезло, он оказался в нужное время в нужном месте".
Соглашусь. Апогеем этой тенденции - заглядывать в рот людям, добившимся успеха, и считать их универсальными экспертами во всех областях, является использование спортсменов-артистов в рекламе политических партий. Помните, как использовали Шевченко? Футболист, который явно не блещет умом, образованием, кругозором, но люди считали, что если он чего-то смог добиться, он что-то знает и с его мнением стоит считаться.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не согласен с такой жесткой оценкой Трибеки. Он очень позитивный и остроумный. Да, коллаборционист и украинофоб. Морально разложился. Но он не виноват - это среда такая. Без него здесь скучно.
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:54
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:57
Здесь, можно сказать, сливки общества собрались. Я другую среду имел в виду - ту, в которой Трибеке пришлось работать, тяжелым трудом зарабатывая на стояк круш.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:10
Про у людей денег нет.
В ценах на недвижимость играет не последнюю роль психологический фактор. Когда стагнация, никому ничего не нужно. Пара лет стабильной гривны и доллар никому не нужен, все смотрят только на гривнедепо. Потом скачок и олени бегут по обменкам.
Вспомним 06-08. Рост цен, завтра будет дороже, спеши-торопись. Люди выгребали последнее, оформляли кредит и бежали покупать, пока не подорожало. Сейчас люди живут стереотипами 14-ого - нет ничего лучше кеша. Цены откровенно занижены относительно доходов. Когда сработает триггер, они могут одним скачком прийти к справедливом уровню. "Все побежали, и я побежал". Шансы, что все пройдет согласно теории Трибеки и его придется объявить пророком, очень велики.
Маленький факт, что у людей есть деньги.
PS Пожилым людям лучше обладать лишней недвижимостью, чем наличными.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:11
потенциальные продавцы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:17
Если у меня накоплений 1000 долларов, а живу минимум на 250 в месяц, я уверено отвечу в этом опросе, что на 4.
Если у человека заводы-параходы, инвестиции распиханы в разные места так, что даже трудно посчитать их сегодняшнюю капитализацию, расходы могут гулять от 250 до 2500 в месяц, то он ответит ХЗ. Данные опроса говорят о том, что 17% людей это потенциальные игроки РН.
Это не бедные, это умные и отмороженные. Если станет вопрос ребром, деньги сразу найдутся. А сейчас зачем платить, если это экономически не выгодно?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 10 лис, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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