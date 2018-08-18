Додано: Нед 10 лис, 2019 22:49

Frant написав: Натахо, тобі пояснили: китаєць Ма трапив в потрібний час в потрібне місце.



І нічого геніального він не зробив. Натахо, тобі пояснили: китаєць Ма трапив в потрібний час в потрібне місце.І нічого геніального він не зробив.

trololo написав: ну он отличный менеджер, хорошо заработал, кто спорит. но это не делает его мессией, а его слова не стают мудрее от ноликов на счету. что он там рассказывал? ну он отличный менеджер, хорошо заработал, кто спорит. но это не делает его мессией, а его слова не стают мудрее от ноликов на счету. что он там рассказывал?

Меня всегда удивляют такие посты. Оказаться в нужный час в нужном месте, это ли не гениальность? Он же не стоял на остановке и ждал трамвая? Он всю жизнь готовился, получал образование, обзаводился опытом, связями, потом увидел идею и целеустремленно положил жизнь, чтобы воплотить ее в реальность. Идея приходила в голову многим, но он смог реализовать ее лучше всех.Поп-звезда зачастую тоже не отличается хорошим голосом или особыми умениями. Просто в начале карьеры попадает в нужное место в нужное время. Потом одни становятся классиками, других помнят, в лучшем случае, по одной песне.Маск, Гейтс, Цукерберг тоже оказались в нужном месте в нужное время. Если бы не они, этот запрос общества реализовал бы кто-то другой.Про вас в свое время тоже говорили недостаточно шустрые сперматозоиды-неудачники "ему просто повезло, он оказался в нужное время в нужном месте".Соглашусь. Апогеем этой тенденции - заглядывать в рот людям, добившимся успеха, и считать их универсальными экспертами во всех областях, является использование спортсменов-артистов в рекламе политических партий. Помните, как использовали Шевченко? Футболист, который явно не блещет умом, образованием, кругозором, но люди считали, что если он чего-то смог добиться, он что-то знает и с его мнением стоит считаться.