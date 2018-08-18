Vlad442 написав:

В Харькове мошенники обманули 81-летнего пенсионера, выманив у него крупную сумму денег.



Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина передал незнакомому мужчине 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» его дочери.



Пенсионер рассказал, что 8 ноября около 20:30 на городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги.



Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства деньги.

В ценах на недвижимость играет не последнюю роль психологический фактор. Когда стагнация, никому ничего не нужно. Пара лет стабильной гривны и доллар никому не нужен, все смотрят только на гривнедепо. Потом скачок и олени бегут по обменкам.Вспомним 06-08. Рост цен, завтра будет дороже, спеши-торопись. Люди выгребали последнее, оформляли кредит и бежали покупать, пока не подорожало. Сейчас люди живут стереотипами 14-ого - нет ничего лучше кеша. Цены откровенно занижены относительно доходов. Когда сработает триггер, они могут одним скачком прийти к справедливом уровню. "Все побежали, и я побежал". Шансы, что все пройдет согласно теории Трибеки и его придется объявить пророком, очень велики.Маленький факт, что у людей есть деньги.PS Пожилым людям лучше обладать лишней недвижимостью, чем наличными.