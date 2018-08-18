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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Помните, как использовали Шевченко? Футболист, который явно не блещет умом, образованием, кругозором, но люди считали, что если он чего-то смог добиться, он что-то знает и с его мнением стоит считаться.


Шевченко явно не блещет умом и образованием ? Вы серьезно ?
Человек говорит свободно на трех языках, жена известная манекенщица, дети культурные, образованные и воспитанные, перезванивается с Берлускони и с Абрамовичем, перестроил тактически игру сборной и вывел ее на Евро.
А кто блещет умом Вассерман, Милованов или десять тысяч украинских обладателей дипломов бизнес-школ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:23

  Vlad442 написав:В ценах на недвижимость играет не последнюю роль психологический фактор. Когда стагнация, никому ничего не нужно. Пара лет стабильной гривны и доллар никому не нужен, все смотрят только на гривнедепо. Потом скачок и олени бегут по обменкам.
Вспомним 06-08. Рост цен, завтра будет дороже, спеши-торопись. Люди выгребали последнее, оформляли кредит и бежали покупать, пока не подорожало. Сейчас люди живут стереотипами 14-ого - нет ничего лучше кеша. Цены откровенно занижены относительно доходов. Когда сработает триггер, они могут одним скачком прийти к справедливом уровню. "Все побежали, и я побежал". Шансы, что все пройдет согласно теории Трибеки и его придется объявить пророком, очень велики.
Маленький факт, что у людей есть деньги.
https://atn.ua/obshchestvo/harkovskiy-p ... ach-griven
В Харькове мошенники обманули 81-летнего пенсионера, выманив у него крупную сумму денег.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина передал незнакомому мужчине 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» его дочери.

Пенсионер рассказал, что 8 ноября около 20:30 на городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги.

Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства деньги.


PS Пожилым людям лучше обладать лишней недвижимостью, чем наличными.

по многим тезисам с вами согласен
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Шевченко явно не блещет умом и образованием ? Вы серьезно ?
Человек говорит свободно на трех языках, жена известная манекенщица, дети культурные, образованные и воспитанные, перезванивается с Берлускони и с Абрамовичем, перестроил тактически игру сборной и вывел ее на Евро.

Извините. Не знал. Внешне производит впечатление не очень. Может узкий специалист в футболе?
"Специалист подобен флюсу – полнота его односторонняя"(с)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:25

  airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время.

Странно, много раз видел как несколько людей оказывались в одном месте, в одно время, но только один решал идти дальше, а остальные отказывались. Часто даже бывало, что этот один пытается всех убедить в перспективности и склонить действовать вместе, но единомышленников нет. Так может проблема не в месте и во времени, а в готовности осуществлять задуманное?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:29

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.

Это не бедные, это умные и отмороженные. Если станет вопрос ребром, деньги сразу найдутся. А сейчас зачем платить, если это экономически не выгодно?

Это Берестецкие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:41

  Richi написав:
  airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время.

Странно, много раз видел как несколько людей оказывались в одном месте, в одно время, но только один решал идти дальше, а остальные отказывались. Часто даже бывало, что этот один пытается всех убедить в перспективности и склонить действовать вместе, но единомышленников нет. Так может проблема не в месте и во времени, а в готовности осуществлять задуманное?

Бывает и наоборот. Человека втягивают, он не хочет, долго запрягает, потом лихо едет.
http://www.ibra.com.ua/bankovskie-novos ... privatbank
В октябре 1991 года Сергей Тигипко остался не у дел. Коммунистический союз молодежи Украины был ликвидирован, и первому секретарю Днепропетровского обкома ЛКСМУ пришлось искать себе новую работу. Перекантовавшись несколько месяцев в должности зампреда небольшого банка Днепр, Тигипко решил обратиться к молодым днепропетровским предпринимателям с идеей создать банк. С них – деньги, с него – руководство.Тигипко обошел с этой идеей несколько человек, но клюнул на нее только Леонид Милославский – сын уважаемого цеховика и довольно крупный по тем временам торговец ширпотребом. Этого оказалось более чем достаточно. Милославского поддержали два партнера по бизнесу – Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов. "Я ничего не понял тогда, но интуитивно почувствовал, что идея хорошая", – вспоминает Боголюбов. Категорически против был только один партнер – Игорь Коломойский, который не видел смысла тратить деньги на создание банка, когда можно обслуживаться в тех, что уже существуют. Тигипко переубедил его, предложив выдать часть денег, вложенных в банк учредителями, в виде кредитов их компаниям.

Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:52

  freeze написав:...перестроил тактически игру сборной и...

тактику перестроили итальянцы: Мальдера, Тасотти.
а Эндрю там организатор/мотиватор/"продвигатор" и говорящая голова.

зы. нужно признать, за последние годы прибавил IQ. но в 43 уже пора.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00

А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как для ноября темпы продаж первички вялые. посмотрим что будет в декабре.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С другой стороны любое удорожание доллара вызовет новый виток инвестирования в первичку.
Оранжевый-хит сезона
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