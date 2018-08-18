Странно, много раз видел как несколько людей оказывались в одном месте, в одно время, но только один решал идти дальше, а остальные отказывались. Часто даже бывало, что этот один пытается всех убедить в перспективности и склонить действовать вместе, но единомышленников нет. Так может проблема не в месте и во времени, а в готовности осуществлять задуманное?

В октябре 1991 года Сергей Тигипко остался не у дел. Коммунистический союз молодежи Украины был ликвидирован, и первому секретарю Днепропетровского обкома ЛКСМУ пришлось искать себе новую работу. Перекантовавшись несколько месяцев в должности зампреда небольшого банка Днепр, Тигипко решил обратиться к молодым днепропетровским предпринимателям с идеей создать банк. С них – деньги, с него – руководство.Тигипко обошел с этой идеей несколько человек, но клюнул на нее только Леонид Милославский – сын уважаемого цеховика и довольно крупный по тем временам торговец ширпотребом. Этого оказалось более чем достаточно. Милославского поддержали два партнера по бизнесу – Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов. "Я ничего не понял тогда, но интуитивно почувствовал, что идея хорошая", – вспоминает Боголюбов. Категорически против был только один партнер – Игорь Коломойский, который не видел смысла тратить деньги на создание банка, когда можно обслуживаться в тех, что уже существуют. Тигипко переубедил его, предложив выдать часть денег, вложенных в банк учредителями, в виде кредитов их компаниям.



