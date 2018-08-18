Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Помните, как использовали Шевченко? Футболист, который явно не блещет умом, образованием, кругозором, но люди считали, что если он чего-то смог добиться, он что-то знает и с его мнением стоит считаться.
Шевченко явно не блещет умом и образованием ? Вы серьезно ? Человек говорит свободно на трех языках, жена известная манекенщица, дети культурные, образованные и воспитанные, перезванивается с Берлускони и с Абрамовичем, перестроил тактически игру сборной и вывел ее на Евро. А кто блещет умом Вассерман, Милованов или десять тысяч украинских обладателей дипломов бизнес-школ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Vlad442 написав:В ценах на недвижимость играет не последнюю роль психологический фактор. Когда стагнация, никому ничего не нужно. Пара лет стабильной гривны и доллар никому не нужен, все смотрят только на гривнедепо. Потом скачок и олени бегут по обменкам. Вспомним 06-08. Рост цен, завтра будет дороже, спеши-торопись. Люди выгребали последнее, оформляли кредит и бежали покупать, пока не подорожало. Сейчас люди живут стереотипами 14-ого - нет ничего лучше кеша. Цены откровенно занижены относительно доходов. Когда сработает триггер, они могут одним скачком прийти к справедливом уровню. "Все побежали, и я побежал". Шансы, что все пройдет согласно теории Трибеки и его придется объявить пророком, очень велики. Маленький факт, что у людей есть деньги. https://atn.ua/obshchestvo/harkovskiy-p ... ach-griven
В Харькове мошенники обманули 81-летнего пенсионера, выманив у него крупную сумму денег.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина передал незнакомому мужчине 22400 долларов США, 7000 евро и 37000 гривен за «непривлечение к уголовной ответственности» его дочери.
Пенсионер рассказал, что 8 ноября около 20:30 на городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный и сообщил, что якобы дочь потерпевшего попала в ДТП, и для «решения вопроса» нужны деньги.
Через несколько часов мужчина передал злоумышленнику по месту жительства деньги.
PS Пожилым людям лучше обладать лишней недвижимостью, чем наличными.
freeze написав:Шевченко явно не блещет умом и образованием ? Вы серьезно ? Человек говорит свободно на трех языках, жена известная манекенщица, дети культурные, образованные и воспитанные, перезванивается с Берлускони и с Абрамовичем, перестроил тактически игру сборной и вывел ее на Евро.
Извините. Не знал. Внешне производит впечатление не очень. Может узкий специалист в футболе? "Специалист подобен флюсу – полнота его односторонняя"(с)
airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время.
Странно, много раз видел как несколько людей оказывались в одном месте, в одно время, но только один решал идти дальше, а остальные отказывались. Часто даже бывало, что этот один пытается всех убедить в перспективности и склонить действовать вместе, но единомышленников нет. Так может проблема не в месте и во времени, а в готовности осуществлять задуманное?
airmax78 написав:Ма оказался в нужном месте в нужное время.
Странно, много раз видел как несколько людей оказывались в одном месте, в одно время, но только один решал идти дальше, а остальные отказывались. Часто даже бывало, что этот один пытается всех убедить в перспективности и склонить действовать вместе, но единомышленников нет. Так может проблема не в месте и во времени, а в готовности осуществлять задуманное?
В октябре 1991 года Сергей Тигипко остался не у дел. Коммунистический союз молодежи Украины был ликвидирован, и первому секретарю Днепропетровского обкома ЛКСМУ пришлось искать себе новую работу. Перекантовавшись несколько месяцев в должности зампреда небольшого банка Днепр, Тигипко решил обратиться к молодым днепропетровским предпринимателям с идеей создать банк. С них – деньги, с него – руководство.Тигипко обошел с этой идеей несколько человек, но клюнул на нее только Леонид Милославский – сын уважаемого цеховика и довольно крупный по тем временам торговец ширпотребом. Этого оказалось более чем достаточно. Милославского поддержали два партнера по бизнесу – Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов. "Я ничего не понял тогда, но интуитивно почувствовал, что идея хорошая", – вспоминает Боголюбов. Категорически против был только один партнер – Игорь Коломойский, который не видел смысла тратить деньги на создание банка, когда можно обслуживаться в тех, что уже существуют. Тигипко переубедил его, предложив выдать часть денег, вложенных в банк учредителями, в виде кредитов их компаниям.