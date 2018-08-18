investorkiev написав:

Мл@, на ветке одни миллиардеры.Подумаешь, какой то смешной кетаец, он же бабло не в наследство получил, не приватизировал облэнерго, не копал бурштын, не крышевал таможню, не продавал гре.ба.ные высотомеры в оборонпром. Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее. Прямо как таксисты, которые лучше всех умеют управлять страной.Про тебя Франт есть анекдот:Подходит сын к отцу и спрашивает:-Папа, что такое реально, а что такое потенциально и какая между ними разница?Папа отвечает:-Вот сейчас мама на кухне. Пойди спроси у неё, переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.Через пару минут сын возвращается.-Мама сказала, что переспит.-Сестра сейчас делает уроки. Пойди спроси и у неё: переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.Через 10 минут сын возвращается:-Сестра сказала, что переспит.-А теперь пойди на улицу, там где все пенсионеры сидят и спроси у дедушки, переспит ли он с мужиком за миллион долларов.Через пол часа возвращается сын:-И дедушка сказал, что переспит.Отец в ответ:-Вот смотри сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и с одним старым пидо*@сом..!