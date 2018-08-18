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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:23

  Vlad442 написав:Категорически против был только один партнер – Игорь Коломойский[/b], который не видел смысла тратить деньги на создание банка, когда можно обслуживаться в тех, что уже существуют. Тигипко переубедил его, предложив выдать часть денег, вложенных в банк учредителями, в виде кредитов их компаниям.

а я б это выделил 8)
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:23

  investorkiev написав:Мл@, на ветке одни миллиардеры.

Подумаешь, какой то смешной кетаец, он же бабло не в наследство получил, не приватизировал облэнерго, не копал бурштын, не крышевал таможню, не продавал гре.ба.ные высотомеры в оборонпром. Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее. Прямо как таксисты, которые лучше всех умеют управлять страной.

Про тебя Франт есть анекдот:

Подходит сын к отцу и спрашивает:
-Папа, что такое реально, а что такое потенциально и какая между ними разница?
Папа отвечает:
-Вот сейчас мама на кухне. Пойди спроси у неё, переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через пару минут сын возвращается.
-Мама сказала, что переспит.
-Сестра сейчас делает уроки. Пойди спроси и у неё: переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через 10 минут сын возвращается:
-Сестра сказала, что переспит.
-А теперь пойди на улицу, там где все пенсионеры сидят и спроси у дедушки, переспит ли он с мужиком за миллион долларов.
Через пол часа возвращается сын:
-И дедушка сказал, что переспит.
Отец в ответ:
-Вот смотри сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и с одним старым пидо*@сом..!

Шо ты так разбушевалась Натали? *** некому ужо второй год? Ну так надо голову помыть наконец и похудеть килограмм на тридцать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 02:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
airmax78
 
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