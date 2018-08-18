investorkiev написав:
Мл@, на ветке одни миллиардеры.
Подумаешь, какой то смешной кетаец, он же бабло не в наследство получил, не приватизировал облэнерго, не копал бурштын, не крышевал таможню, не продавал гре.ба.ные высотомеры в оборонпром. Просто с нуля создал крупнейшую корпорацию. Тху, делов то! Куда ему до таких воротил как трололо и франт. Они и умнее в сто раз, и красивее. Прямо как таксисты, которые лучше всех умеют управлять страной.
Про тебя Франт есть анекдот:
Подходит сын к отцу и спрашивает:
-Папа, что такое реально, а что такое потенциально и какая между ними разница?
Папа отвечает:
-Вот сейчас мама на кухне. Пойди спроси у неё, переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через пару минут сын возвращается.
-Мама сказала, что переспит.
-Сестра сейчас делает уроки. Пойди спроси и у неё: переспит ли она с кем угодно за миллион долларов.
Через 10 минут сын возвращается:
-Сестра сказала, что переспит.
-А теперь пойди на улицу, там где все пенсионеры сидят и спроси у дедушки, переспит ли он с мужиком за миллион долларов.
Через пол часа возвращается сын:
-И дедушка сказал, что переспит.
Отец в ответ:
-Вот смотри сынок, потенциально мы с тобой миллионеры, а реально мы с тобой живем с двумя проститутками и с одним старым пидо*@сом..!