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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2280228122822283

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:29

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.

Это не бедные, это умные и отмороженные. Если станет вопрос ребром, деньги сразу найдутся. А сейчас зачем платить, если это экономически не выгодно?

Это Берестецкие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00

А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как для ноября темпы продаж первички вялые. посмотрим что будет в декабре.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С другой стороны любое удорожание доллара вызовет новый виток инвестирования в первичку.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 02:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 05:05

  airmax78 написав:Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.


Краще Вам дивитись фільми про укро-їліту. Зокрема, про ЗеКоманду.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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