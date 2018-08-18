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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:29
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Вместе с тем, ориентировочно 5% потребителей не рассчитываются за потребленное вообще и на них приходится 60% суммы задолженности киевлян.
Это не бедные, это умные и отмороженные. Если станет вопрос ребром, деньги сразу найдутся. А сейчас зачем платить, если это экономически не выгодно?
Это Берестецкие.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00
А что скажете по-поводу Файна-таун как инвестиции?
Комплекс симпатичный, но уж больно дорого - по 35 за квадрат для нивок это овер!! Как дела у КАНа, нормально?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:00
Как для ноября темпы продаж первички вялые. посмотрим что будет в декабре.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:05
С другой стороны любое удорожание доллара вызовет новый виток инвестирования в первичку.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 02:01
Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 05:05
airmax78 написав:
Посмотрел документальный фильм о заводе Шкода. Не, ребята, глупо нам сетовать на то, что из ЗАЗа не получилось Шкоды.
Краще Вам дивитись фільми про укро-їліту. Зокрема, про ЗеКоманду.
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